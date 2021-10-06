В Україні оголосили штормове попередження

В Україні на вівторок, 4 січня, оголошено штормове попередження. Українців попередили про дощі та сильний вітер.Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише Слово і ДілолЗазначають, що перший робочий день року місцями падатиме невеликий дощ, вдень у західних областях помірні дощі. В Карпатах, вночі і на північному сході країни можливий мокрий сніг.Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині, вночі і у східних областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с.Температура вдень коливатиметься у межах +3+8 тепла, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть мінусову температуру.