В Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 07:00
В Україні на вівторок, 4 січня, оголошено штормове попередження. Українців попередили про дощі та сильний вітер.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише Слово і Ділол
Зазначають, що перший робочий день року місцями падатиме невеликий дощ, вдень у західних областях помірні дощі. В Карпатах, вночі і на північному сході країни можливий мокрий сніг.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині, вночі і у східних областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с.
Температура вдень коливатиметься у межах +3+8 тепла, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть мінусову температуру.
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Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише Слово і Ділол
Зазначають, що перший робочий день року місцями падатиме невеликий дощ, вдень у західних областях помірні дощі. В Карпатах, вночі і на північному сході країни можливий мокрий сніг.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині, вночі і у східних областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с.
Температура вдень коливатиметься у межах +3+8 тепла, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть мінусову температуру.
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