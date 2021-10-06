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В Україні оголосили штормове попередження

В Україні оголосили штормове попередження
В Україні на вівторок, 4 січня, оголошено штормове попередження. Українців попередили про дощі та сильний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише Слово і Ділол

Зазначають, що перший робочий день року місцями падатиме невеликий дощ, вдень у західних областях помірні дощі. В Карпатах, вночі і на північному сході країни можливий мокрий сніг.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині, вночі і у східних областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с.

Температура вдень коливатиметься у межах +3+8 тепла, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть мінусову температуру.

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Теги: штормове попередження, Україна, дощі
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