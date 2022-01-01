Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за 3 січня
Сьогодні, 09:02
За добу 03 січня в Україні:
◾️ зафіксували 1 746 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 87, серед медпрацівників – 21);
◾️ 36 289 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 4 січня.
В Україні традиційно фіксують спад захворюваності після довгих вихідних, третій день поспіль кількість інфікованих за добу не перевищує 2000.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 970 осіб;
◾️ летальних випадків – 135;
◾️ одужали – 3 629 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 3 678 088 осіб;
◾️ одужали – 3 483 354 особи;
◾️ летальних випадків – 96 436;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 835 647.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 721 822 людини, з них отримали першу дозу – 14 721 820 людей, отримали дві дози – 13 762 162 людини, отримали додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну дозу – 5 713 людей. Загалом провели 28 493 854 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 364;
Вінницька область – 64;
Волинська область – 26;
Дніпропетровська область – 108;
Донецька область – 124;
Житомирська область – 17;
Закарпатська область – 51;
Запорізька область – 17;
Івано-Франківська область – 34;
Київська область – 108;
Кіровоградська область – 43;
Луганська область – 28;
Львівська область – 85;
Миколаївська область – 20;
Одеська область – 83;
Полтавська область – 129;
Рівненська область – 33;
Сумська область – 37;
Тернопільська область – 46;
Харківська область – 141;
Херсонська область – 16;
Хмельницька область – 8;
Черкаська область – 85;
Чернівецька область – 61;
Чернігівська область – 18.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 1 746 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 87, серед медпрацівників – 21);
◾️ 36 289 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 4 січня.
В Україні традиційно фіксують спад захворюваності після довгих вихідних, третій день поспіль кількість інфікованих за добу не перевищує 2000.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 970 осіб;
◾️ летальних випадків – 135;
◾️ одужали – 3 629 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 3 678 088 осіб;
◾️ одужали – 3 483 354 особи;
◾️ летальних випадків – 96 436;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 835 647.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 721 822 людини, з них отримали першу дозу – 14 721 820 людей, отримали дві дози – 13 762 162 людини, отримали додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну дозу – 5 713 людей. Загалом провели 28 493 854 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 364;
Вінницька область – 64;
Волинська область – 26;
Дніпропетровська область – 108;
Донецька область – 124;
Житомирська область – 17;
Закарпатська область – 51;
Запорізька область – 17;
Івано-Франківська область – 34;
Київська область – 108;
Кіровоградська область – 43;
Луганська область – 28;
Львівська область – 85;
Миколаївська область – 20;
Одеська область – 83;
Полтавська область – 129;
Рівненська область – 33;
Сумська область – 37;
Тернопільська область – 46;
Харківська область – 141;
Херсонська область – 16;
Хмельницька область – 8;
Черкаська область – 85;
Чернівецька область – 61;
Чернігівська область – 18.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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