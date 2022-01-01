Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за 3 січня

За добу 03 січня в Україні:◾️ зафіксували 1 746 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 87, серед медпрацівників – 21);◾️ 36 289 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 4 січня.В Україні традиційно фіксують спад захворюваності після довгих вихідних, третій день поспіль кількість інфікованих за добу не перевищує 2000.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 970 осіб;◾️ летальних випадків – 135;◾️ одужали – 3 629 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 3 678 088 осіб;◾️ одужали – 3 483 354 особи;◾️ летальних випадків – 96 436;◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 835 647.Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 721 822 людини, з них отримали першу дозу – 14 721 820 людей, отримали дві дози – 13 762 162 людини, отримали додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну дозу – 5 713 людей. Загалом провели 28 493 854 щеплення.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 364;Вінницька область – 64;Волинська область – 26;Дніпропетровська область – 108;Донецька область – 124;Житомирська область – 17;Закарпатська область – 51;Запорізька область – 17;Івано-Франківська область – 34;Київська область – 108;Кіровоградська область – 43;Луганська область – 28;Львівська область – 85;Миколаївська область – 20;Одеська область – 83;Полтавська область – 129;Рівненська область – 33;Сумська область – 37;Тернопільська область – 46;Харківська область – 141;Херсонська область – 16;Хмельницька область – 8;Черкаська область – 85;Чернівецька область – 61;Чернігівська область – 18.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.