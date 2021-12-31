Курс валют у Луцьку на 4 січня
Сьогодні, 09:13
Курс долара в обмінниках Луцька станом на вівторок, 4 січня, такий: купівля – 27,25, продаж – 27,34.
Євро купують за 30,66, продають за 30,80.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,54, а купують за 6,68.
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Євро купують за 30,66, продають за 30,80.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,54, а купують за 6,68.
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