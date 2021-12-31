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Коронавірус на Волині: 26 людей захворіли, 4 – померли

Коронавірус на Волині: 26 людей захворіли, 4 – померли
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 26 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 2 дитини.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 101,
Летальних випадків (осіб) – 4, з них: Луцький район – 4 випадки: Ківерцівська ТГ, Олицька ТГ , Цуманська ТГ, Колківська ТГ — по 1 випадку.

Здійснили тестувань методом ПЛР (осіб) за добу –112.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 21 хворий:

Луцька ТГ – 16 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 3 хворих

У Володимир-Волинському та Камінь-Каширському районах – не має хворих.

Ковельський район – 5 хворих:

Велицька ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 3 хворих
Турійська ТГ – 1 хворий

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 103 928 (з них дітей – 7249 та медичних працівників –4441),
одужали ( осіб) – 100 238 (з них дітей – 6871 та медичних працівників –4275),
летальних випадків (осіб) –2190 (1 дитина та 34медпрацівники).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 409 003,
методом ІФА (осіб) –210 556.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 3 січня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1141 щеплення. Першою дозою щепили — 303 особи, другою дозою – 837 осіб, додатковою дозою – 0 осіб, бустерною дозою – 1 особу.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 829 людей, отримали дві дози – 293 491 людина, отримали додаткову дозу – 22 людини, бустерною дозою – 1 людину. Загалом провели 617 343 щеплення.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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