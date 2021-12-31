Коронавірус на Волині: 26 людей захворіли, 4 – померли

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 26 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 2 дитини.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 101,Летальних випадків (осіб) – 4, з них: Луцький район – 4 випадки: Ківерцівська ТГ, Олицька ТГ , Цуманська ТГ, Колківська ТГ — по 1 випадку.Здійснили тестувань методом ПЛР (осіб) за добу –112.– 21 хворий:Луцька ТГ – 16 хворихКолківська ТГ – 1 хворийПідгайцівська ТГ – 1 хворийЦуманська ТГ – 3 хворихтарайонах – не має хворих.– 5 хворих:Велицька ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 3 хворихТурійська ТГ – 1 хворийзахворіли (осіб) – 103 928 (з них дітей – 7249 та медичних працівників –4441),одужали ( осіб) – 100 238 (з них дітей – 6871 та медичних працівників –4275),летальних випадків (осіб) –2190 (1 дитина та 34медпрацівники).методом ПЛР (осіб) – 409 003,методом ІФА (осіб) –210 556.За добу 3 січня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1141 щеплення. Першою дозою щепили — 303 особи, другою дозою – 837 осіб, додатковою дозою – 0 осіб, бустерною дозою – 1 особу.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 829 людей, отримали дві дози – 293 491 людина, отримали додаткову дозу – 22 людини, бустерною дозою – 1 людину. Загалом провели 617 343 щеплення.