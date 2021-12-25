Волинянин за крадіжку орхідеї відсидить понад три роки
Сьогодні, 09:59
В обласному центрі Волині за крадіжку орхідеї судили рецидивіста. За вироком Луцького міськрайонного суду чоловік проведе за ґратами три роки та чотири місяці.
У матеріалах справи йдеться про те, що 6 серпня раніше судимий чоловік таємно вкрав з торгівельного залу магазину квітів кімнатний вазон орхідею, пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
Сума збитків – 350 гривень. В суді крадій свою вину визнав.
Призначаючи покарання обвинуваченому, суд врахував перебування на утриманні чоловіка неповнолітньої дитини, відомості про те, що збитки завдані потерпілій не відшкодовано, та думку самої потерпілої, в якої не було претензій до крадія.
В підсумку суд призначив рецидивісту покарання у виді трьох років позбавлення волі, приєднавши до строку чотири місяці невідбутого покарання.
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У матеріалах справи йдеться про те, що 6 серпня раніше судимий чоловік таємно вкрав з торгівельного залу магазину квітів кімнатний вазон орхідею, пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
Сума збитків – 350 гривень. В суді крадій свою вину визнав.
Призначаючи покарання обвинуваченому, суд врахував перебування на утриманні чоловіка неповнолітньої дитини, відомості про те, що збитки завдані потерпілій не відшкодовано, та думку самої потерпілої, в якої не було претензій до крадія.
В підсумку суд призначив рецидивісту покарання у виді трьох років позбавлення волі, приєднавши до строку чотири місяці невідбутого покарання.
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