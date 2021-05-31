Лучанин у під`їзді будинку побив чоловіка та вкрав у нього гаманець





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



На місце пригоди направилася слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти кінологічного центру.



Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що пограбування скоїв 33-річний лучанин. Гаманець правоохоронці вилучили.



За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інцидент трапився у неділю ввечері, 2 січня. У під’їзді будинку по проспекту Відродження, у Луцьку, зловмисник побив 44-річного місцевого жителя та відібрав гаманець, в якому знаходилося півтори тисячі гривень.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.На місце пригоди направилася слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти кінологічного центру.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що пограбування скоїв 33-річний лучанин. Гаманець правоохоронці вилучили.За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі.Слідство триває.

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