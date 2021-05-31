Лучанин у під`їзді будинку побив чоловіка та вкрав у нього гаманець
Сьогодні, 10:43
Інцидент трапився у неділю ввечері, 2 січня. У під’їзді будинку по проспекту Відродження, у Луцьку, зловмисник побив 44-річного місцевого жителя та відібрав гаманець, в якому знаходилося півтори тисячі гривень.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
На місце пригоди направилася слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти кінологічного центру.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що пограбування скоїв 33-річний лучанин. Гаманець правоохоронці вилучили.
За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
На місце пригоди направилася слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти кінологічного центру.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що пограбування скоїв 33-річний лучанин. Гаманець правоохоронці вилучили.
За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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