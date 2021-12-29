У Луцьку затримали чоловіків із наркотичними речовинами
Сьогодні, 11:10
1 січня під час патрулювання на вулиці Теремнівській, що у Луцьку, екіпаж патрульних виявив 29-річного чоловіка, який, помітивши поліцейських, почав поводитися підозріло.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Патрульні застосували до чоловіка превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої у нього виявили два згортки із зеленою речовиною рослинного походження, зовні схожою на наркотичну.
Наступного дня під час патрулювання проспектом Президента Грушевського охоронці порядку виявили двох осіб, які уникали зорового контакту з поліцейськими.
До чоловіків також застосували превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої було виявлено два згортки паперу з речовиною зеленого кольору, рослинного походження, та порошок білого кольору невідомого походження, ззовні схожою на наркотичну.
У двох випадках на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Патрульні застосували до чоловіка превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої у нього виявили два згортки із зеленою речовиною рослинного походження, зовні схожою на наркотичну.
Наступного дня під час патрулювання проспектом Президента Грушевського охоронці порядку виявили двох осіб, які уникали зорового контакту з поліцейськими.
До чоловіків також застосували превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої було виявлено два згортки паперу з речовиною зеленого кольору, рослинного походження, та порошок білого кольору невідомого походження, ззовні схожою на наркотичну.
У двох випадках на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.
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