У Луцьку затримали чоловіків із наркотичними речовинами

1 січня під час патрулювання на вулиці Теремнівській, що у Луцьку, екіпаж патрульних виявив 29-річного чоловіка, який, помітивши поліцейських, почав поводитися підозріло.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Патрульні застосували до чоловіка превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої у нього виявили два згортки із зеленою речовиною рослинного походження, зовні схожою на наркотичну.Наступного дня під час патрулювання проспектом Президента Грушевського охоронці порядку виявили двох осіб, які уникали зорового контакту з поліцейськими.До чоловіків також застосували превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої було виявлено два згортки паперу з речовиною зеленого кольору, рослинного походження, та порошок білого кольору невідомого походження, ззовні схожою на наркотичну.У двох випадках на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.