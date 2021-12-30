Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах

Зранку 4 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 53 пацієнти.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, 46 людей перебувають під високими потоками кисню, 7 – в реанімації, 2 хворих – у критичному стані, 20 – у важкому. За 4 останні доби хворі спожили трохи більше 4,5 тонн кисню, залишалося майже 15 тонн кисню.Поступив за минулу добу 1 пацієнт і ніхто не помер. Позитивна динаміка зі зменшення захворюваності на коронавірус поки утримується.