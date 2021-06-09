У центрі Луцька вандали знищили святкову витинанку





Про це повідомляє кореспондент



Невідомі особи порізали витинанки, які прикрашали центральні вулиці Луцька у рамках мистецького проєкту "Місто різдвяних янголів". Створили ці витинанки викладачі міської художньої школи.



Загалом Луцьк прикрашає 50 витинанок — зіпсували одну. Або ножем, або іншим гострим предметом порізали ізоляційну фольгу у новорічному будинку.Також біля будинку зіпсували новорічну підсвітку, порозрізали ізоляційні дроти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невідомі особи зруйнували витинанки, які були спеціально влаштовані на театральній площі Луцька до новорічно-різдвяних свят.Про це повідомляє кореспондент Суспільного , який був на місці події.Невідомі особи порізали витинанки, які прикрашали центральні вулиці Луцька у рамках мистецького проєкту "Місто різдвяних янголів". Створили ці витинанки викладачі міської художньої школи.Загалом Луцьк прикрашає 50 витинанок — зіпсували одну. Або ножем, або іншим гострим предметом порізали ізоляційну фольгу у новорічному будинку.Також біля будинку зіпсували новорічну підсвітку, порозрізали ізоляційні дроти.

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