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У центрі Луцька вандали знищили святкову витинанку

У центрі Луцька вандали знищили святкову витинанку
Невідомі особи зруйнували витинанки, які були спеціально влаштовані на театральній площі Луцька до новорічно-різдвяних свят.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного, який був на місці події.

Невідомі особи порізали витинанки, які прикрашали центральні вулиці Луцька у рамках мистецького проєкту "Місто різдвяних янголів". Створили ці витинанки викладачі міської художньої школи.

Загалом Луцьк прикрашає 50 витинанок — зіпсували одну. Або ножем, або іншим гострим предметом порізали ізоляційну фольгу у новорічному будинку.Також біля будинку зіпсували новорічну підсвітку, порозрізали ізоляційні дроти.
У центрі Луцька вандали знищили святкову витинанку


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Теги: вандали, Луцьк, витинанка
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