У центрі Луцька вандали знищили святкову витинанку
Сьогодні, 12:03
Невідомі особи зруйнували витинанки, які були спеціально влаштовані на театральній площі Луцька до новорічно-різдвяних свят.
Про це повідомляє кореспондент Суспільного, який був на місці події.
Невідомі особи порізали витинанки, які прикрашали центральні вулиці Луцька у рамках мистецького проєкту "Місто різдвяних янголів". Створили ці витинанки викладачі міської художньої школи.
Загалом Луцьк прикрашає 50 витинанок — зіпсували одну. Або ножем, або іншим гострим предметом порізали ізоляційну фольгу у новорічному будинку.Також біля будинку зіпсували новорічну підсвітку, порозрізали ізоляційні дроти.
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Про це повідомляє кореспондент Суспільного, який був на місці події.
Невідомі особи порізали витинанки, які прикрашали центральні вулиці Луцька у рамках мистецького проєкту "Місто різдвяних янголів". Створили ці витинанки викладачі міської художньої школи.
Загалом Луцьк прикрашає 50 витинанок — зіпсували одну. Або ножем, або іншим гострим предметом порізали ізоляційну фольгу у новорічному будинку.Також біля будинку зіпсували новорічну підсвітку, порозрізали ізоляційні дроти.
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