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У Луцьку заблукав пенсіонер: патрульні доправили його додому

У Луцьку заблукав пенсіонер: патрульні доправили його додому
Вчора, 3 січня, близько 17-ї години, заявниця повідомила, що на вулиці Гущанській, що у Луцьку, виявила чоловіка похилого віку, який не орієнтується у просторі.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Патрульні, які виїхали за вказаною адресою, встановили особу чоловіка. Ним виявився 82-річний лучанин.

Охоронці порядку також встановили його місце проживання та доправили дідуся додому, де його розшукували рідні. Нині його життю та здоров’ю нічого не загрожує.


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Теги: заблукав пенсіонер, Луцьк, патрульні
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