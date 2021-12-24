У Луцьку заблукав пенсіонер: патрульні доправили його додому

Вчора, 3 січня, близько 17-ї години, заявниця повідомила, що на вулиці Гущанській, що у Луцьку, виявила чоловіка похилого віку, який не орієнтується у просторі.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Патрульні, які виїхали за вказаною адресою, встановили особу чоловіка. Ним виявився 82-річний лучанин.Охоронці порядку також встановили його місце проживання та доправили дідуся додому, де його розшукували рідні. Нині його життю та здоров’ю нічого не загрожує.