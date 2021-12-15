У луцькому парку розгулював чоловік з пістолетом
Сьогодні, 11:34
У Луцьку нацгвардійці у чоловіка виявили пістолет з ознаками переробки на бойовий.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
Подія трапилась під час самостійного патрулювання у парку 900-річчя Луцька. Нацгвардійці помітили чоловіка, який різко змінив напрям руху при появі військового наряду.
Правоохоронці вирішили поспілкуватись з чоловіком. Останній запевнив, що заборонених предметів та речовин при собі не має, хоча помітно нервував. Гвардійці було прийнято рішення здійснити поверхневу перевірку.
Під час неї виявили стартовий пістолет калібром 9 мм та 2 стартові набої. Пістолет мав ознаки переробки. На місці події працювала слідчо-оперативна група.
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Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
Подія трапилась під час самостійного патрулювання у парку 900-річчя Луцька. Нацгвардійці помітили чоловіка, який різко змінив напрям руху при появі військового наряду.
Правоохоронці вирішили поспілкуватись з чоловіком. Останній запевнив, що заборонених предметів та речовин при собі не має, хоча помітно нервував. Гвардійці було прийнято рішення здійснити поверхневу перевірку.
Під час неї виявили стартовий пістолет калібром 9 мм та 2 стартові набої. Пістолет мав ознаки переробки. На місці події працювала слідчо-оперативна група.
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