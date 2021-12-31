Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 січня
Сьогодні, 20:00
У середу, 5 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі обіцяють дощ, вдень невеликий дощ та сніг.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 0-5⁰ тепла, вдень 3-8⁰ тепла.
У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікують сильний дощ, який ввечері послабшає.
Температура вночі 7-8⁰ тепла, вдень 5-4⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі обіцяють дощ, вдень невеликий дощ та сніг.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 0-5⁰ тепла, вдень 3-8⁰ тепла.
У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікують сильний дощ, який ввечері послабшає.
Температура вночі 7-8⁰ тепла, вдень 5-4⁰ тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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