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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 січня
У середу, 5 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вночі обіцяють дощ, вдень невеликий дощ та сніг.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 0-5⁰ тепла, вдень 3-8⁰ тепла.

У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікують сильний дощ, який ввечері послабшає.

Температура вночі 7-8⁰ тепла, вдень 5-4⁰ тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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