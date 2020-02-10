17-річний хлопець провалився під лід на Волині: водолази шукають тіло





Інформацію про трагічний інцидент підтвердила начальниця відділу обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій Ірина Варварук.



Відомо, що трагедія сталася у понеділок, 3 січня, поблизу села Тур.



За словами Ірини Варварук, наразі тривають пошуки тіла водолазами.



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