17-річний хлопець провалився під лід на Волині: водолази шукають тіло
Сьогодні, 11:44
У Ковельському районі 17-річний хлопець провалився під лід, коли рибалив.
Інформацію про трагічний інцидент підтвердила начальниця відділу обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій Ірина Варварук.
Відомо, що трагедія сталася у понеділок, 3 січня, поблизу села Тур.
За словами Ірини Варварук, наразі тривають пошуки тіла водолазами.
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Інформацію про трагічний інцидент підтвердила начальниця відділу обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій Ірина Варварук.
Відомо, що трагедія сталася у понеділок, 3 січня, поблизу села Тур.
За словами Ірини Варварук, наразі тривають пошуки тіла водолазами.
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