В Україні здорожчала свинина
Сьогодні, 20:36
На українських ринках і в магазинах здорожчала свинина.
Про це повідомляє видання Обозреватель.
Зазначають, що попит на свинину протягом новорічного тижня значно зріс. У супермаркетах і на ринках вартість кілограма м'яса вріюєтья від 113 до 130 грн. Експерти наголошують, що протягом цього тижня вартість залишатиметься на такому ж рівні.
Крім того, зріс попит і на свиней забійних кондицій також зросли. Вартість свинини живою вагою становить приблизно 49,5-50 грн/кг.
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Про це повідомляє видання Обозреватель.
Зазначають, що попит на свинину протягом новорічного тижня значно зріс. У супермаркетах і на ринках вартість кілограма м'яса вріюєтья від 113 до 130 грн. Експерти наголошують, що протягом цього тижня вартість залишатиметься на такому ж рівні.
Крім того, зріс попит і на свиней забійних кондицій також зросли. Вартість свинини живою вагою становить приблизно 49,5-50 грн/кг.
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Коментарі 1
так прийняли ж закон про заборону антисемітизму
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