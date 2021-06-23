В Україні здорожчала свинина





Про це повідомляє видання



Зазначають, що попит на свинину протягом новорічного тижня значно зріс. У супермаркетах і на ринках вартість кілограма м'яса вріюєтья від 113 до 130 грн. Експерти наголошують, що протягом цього тижня вартість залишатиметься на такому ж рівні.



Крім того, зріс попит і на свиней забійних кондицій також зросли. Вартість свинини живою вагою становить приблизно 49,5-50 грн/кг.

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