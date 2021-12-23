Неповнолітній хлопець обікрав аптеку та школу на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Крадіжка з аптеки у селі Самари Ковельського району трапилась у ніч з 31 грудня на 1 січня. А напередодні хлопець скоїв ще одну крадіжку – з місцевої школи.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
В приміщення закладу зловмисник проник, пошкодивши вхідні двері. Звідти він викрав 10 тисяч гривень.
На місці події поліцейські ретельно зібрали усі речові докази та допитали свідків. Зловмисника встановили співробітники кримінальної поліції. Ним виявився 17-річний місцевий мешканець.
Згодом з’ясувалося, що напередодні хлопець скоїв ще одну крадіжку – з місцевої школи. Туди він потрапив через вікно, далі, зламавши двері до кабінету директора, - поцупив 3 тисячі гривень із сейфу, що там знаходився.
Кримінальне провадження розпочали за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану з проникненням у житло. Наразі триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
В приміщення закладу зловмисник проник, пошкодивши вхідні двері. Звідти він викрав 10 тисяч гривень.
На місці події поліцейські ретельно зібрали усі речові докази та допитали свідків. Зловмисника встановили співробітники кримінальної поліції. Ним виявився 17-річний місцевий мешканець.
Згодом з’ясувалося, що напередодні хлопець скоїв ще одну крадіжку – з місцевої школи. Туди він потрапив через вікно, далі, зламавши двері до кабінету директора, - поцупив 3 тисячі гривень із сейфу, що там знаходився.
Кримінальне провадження розпочали за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану з проникненням у житло. Наразі триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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