вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

5 січня на Волині: гортаючи календар

5 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкують художній керівник камерного оркестру «Кантабіле» обласної філармонії, заслужений працівник культури та заслужений діяч мистецтв Товій Рівець (на фото), начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Луцької міської ради Юлія Соломко.

Іменини цього дня у тих, хто носить імена Василь, Павло, Єва.

Вітаємо усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, довголіття, радості від життя.

5 січня 1994 – помер Петро Вескляров, відомий як виконавець ролі Діда Панаса у програмі «Надобраніч, діти!», що виходила на Українському телебаченні.

Вескляров жив у Луцьку з 1946 по 1959 роки і працював у Волинському українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

У Луцьку відомий телегерой познайомився зі своєю майбутньою дружиною, тут у них народився син Богдан. Жило подружжя у мікрорайоні «Красне».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський підписав указ про створення «Пущі Радзивіла» на Рівненщині
Сьогодні, 01:13
5 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Записатися на бустерну дозу щеплення можна в режимі онлайн
04 січень, 23:35
У селі на Волині закривають амбулаторію через звільнення лікарки. ВІДЕО
04 січень, 22:59
Шукають донорів крові волинянину, який потрапив у ДТП поблизу Луцька
04 січень, 22:42
Схожі новини
31 грудня на Волині: гортаючи календар 31 грудня на Волині: гортаючи календар
31 грудень, 2021, 00:00
29 грудня на Волині: гортаючи календар 29 грудня на Волині: гортаючи календар
29 грудень, 2021, 00:00
24 грудня на Волині: гортаючи календар 24 грудня на Волині: гортаючи календар
24 грудень, 2021, 00:00
23 грудня на Волині: гортаючи календар 23 грудня на Волині: гортаючи календар
23 грудень, 2021, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський підписав указ про створення «Пущі Радзивіла» на Рівненщині
Сьогодні, 01:13
 0
5 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Записатися на бустерну дозу щеплення можна в режимі онлайн
04 січень, 23:35
 0
У селі на Волині закривають амбулаторію через звільнення лікарки. ВІДЕО
04 січень, 22:59
 0
Шукають донорів крові волинянину, який потрапив у ДТП поблизу Луцька
04 січень, 22:42
 0
Медіа
відео
1/8