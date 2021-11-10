вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через «Ягодин» пасажири намагалися перевезти наркотики. ФОТО

Через «Ягодин» пасажири намагалися перевезти наркотики. ФОТО
У «Ягодині» прикордонники виявили у подорожніх наркотики

Про це інформують у пресслужбі 6 прикордонного Волинського загону.

За минулу добу військовослужбовці Волинського загону припинили дві спроби незаконного переміщення через кордон наркотичних речовин.

Так, у салоні автомобіля «Фольксваген», яким 39-річний житель Рівненщини повертався з-за кордону, прикордонний наряд знайшов майже сотню таблеток наркотичної дії.

А пасажир автобуса, що слідував до Варшави, прихопив із собою пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору. Його чоловік приховав серед особистих речей у сумці. Заборонене охоронцям кордону допоміг виявити службовий собака.

Про обидві знахідки прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи.

Виявлені речовини встановленим порядком вилучили для проведення відповідних експертиз.
Через «Ягодин» пасажири намагалися перевезти наркотики. ФОТО
Через «Ягодин» пасажири намагалися перевезти наркотики. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, наркотики, пес, пасажири
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на ГРВІ захворіло близько 87 тисяч жителів
Сьогодні, 12:50
Через «Ягодин» пасажири намагалися перевезти наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:31
Волинянку ошукали в інтернеті на 11 тисяч
Сьогодні, 12:15
У центрі Луцька вандали знищили святкову витинанку
Сьогодні, 12:03
Неповнолітній хлопець обікрав аптеку та школу на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
На «Ягодині» пес винюхав наркотики у сумці волинянина. ФОТО На «Ягодині» пес винюхав наркотики у сумці волинянина. ФОТО
10 листопад, 2021, 14:00
На «Ягодині» у далекобійника пес знайшов небезпечні наркотики На «Ягодині» у далекобійника пес знайшов небезпечні наркотики
26 березень, 2019, 09:34
Сховав у шкарпетці: на волинській митниці затримали чоловіка з наркотиками Сховав у шкарпетці: на волинській митниці затримали чоловіка з наркотиками
27 грудень, 2021, 10:24
Волинянин намагався у кишені куртки провезти наркотичні таблетки через кордон. ФОТО Волинянин намагався у кишені куртки провезти наркотичні таблетки через кордон. ФОТО
03 грудень, 2021, 11:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині на ГРВІ захворіло близько 87 тисяч жителів
Сьогодні, 12:50
 0
Через «Ягодин» пасажири намагалися перевезти наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:31
 0
Волинянку ошукали в інтернеті на 11 тисяч
Сьогодні, 12:15
 0
У центрі Луцька вандали знищили святкову витинанку
Сьогодні, 12:03
 0
Неповнолітній хлопець обікрав аптеку та школу на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8