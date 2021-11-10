Через «Ягодин» пасажири намагалися перевезти наркотики. ФОТО





Про це інформують у пресслужбі 6 прикордонного Волинського загону.



За минулу добу військовослужбовці Волинського загону припинили дві спроби незаконного переміщення через кордон наркотичних речовин.



Так, у салоні автомобіля «Фольксваген», яким 39-річний житель Рівненщини повертався з-за кордону, прикордонний наряд знайшов майже сотню таблеток наркотичної дії.



А пасажир автобуса, що слідував до Варшави, прихопив із собою пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору. Його чоловік приховав серед особистих речей у сумці. Заборонене охоронцям кордону допоміг виявити службовий собака.



Про обидві знахідки прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи.



Виявлені речовини встановленим порядком вилучили для проведення відповідних експертиз.



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