Волинська школярка перемогла у міжнародному конкурсі

Десятикласниця Горішненського ліцею на Горохівщині Анастасія Бахова здобула почесне І місце в Міжнародному вокальному фестивалі-конкурсі «Талан-ти».Головою журі конкурсу була Народна артистка України Ніна Матвієнко, - Горохівський вісник.«Настя наполегливо працювала, і її старання належно оцінили», – каже про перемогу своєї учениці вчителька музичного мистецтва Горішненського ліцею Вікторія Лясковська, додаючи, що визнання – не привід зупинятися на досягнутому, а навпаки - стимул вдосконалювати власні здібності, аби було ще краще.За словами Вікторії Вікторівни, крім відмінних вокальних даних Анастасії притаманне внутрішнє відчуття пісні. За допомогою слів, рухів, емоцій дівчина вміло передає зміст музичного твору, доповнюючи проспіваний образ вродженою артистичністю.У своєму захопленні Анастасія Бахова звикла довіряти людям, чия підтримка окрилює і надихає. Серед них – її мама Зоя Бахова, тітонька Наталія Романчук та бабуся Людмила Буковська, яка до того ж є учасницею народного аматорського колективу «Барви осені». Надійну опору вбачає співоча десятикласниця в особистостях директорки Горішненського ліцею Марії Маслічук і заступниці директорки з навчально-виховної роботи Зої Маслійчук. Завдяки їхньому досвіду омріяні вершини здаються не такими й далекими, а шлях до них сповнюється прихильністю та дружелюбністю.Абсолютне взаєморозуміння супроводжує відносини Анастасії з її наставницею та заодно класною керівницею Вікторією Лясковською. За шість років, скільки ділять навпіл працю й здобутки, вони стали єдиним цілим в баченні мистецтва. Учителька пані Вікторія понад усе цінує старанність, совісність і доброзичливість своєї учениці, додаючи: «З нею легко…» Все ж інше – результати щоденної копіткої праці, ім’я якої – творчість».