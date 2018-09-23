Волинянку ошукали в інтернеті на 11 тисяч
Сьогодні, 12:15
2 січня до Ковельського районного управління поліції звернулася 40- річна ковельчанка, та повідомила, що її ошукали під час інтернет –продажу дитячого крісла.
Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Майбутній покупець скинув фішингове повідомлення, а жінка, заповнивши його, позбулася власних коштів на суму 11 тисяч гривень.
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.
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Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Майбутній покупець скинув фішингове повідомлення, а жінка, заповнивши його, позбулася власних коштів на суму 11 тисяч гривень.
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.
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