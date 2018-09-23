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Волинянку ошукали в інтернеті на 11 тисяч

Волинянку ошукали в інтернеті на 11 тисяч
2 січня до Ковельського районного управління поліції звернулася 40- річна ковельчанка, та повідомила, що її ошукали під час інтернет –продажу дитячого крісла.

Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції Волинської області.

Майбутній покупець скинув фішингове повідомлення, а жінка, заповнивши його, позбулася власних коштів на суму 11 тисяч гривень.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.

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Теги: шахраї, онлайн, продаж, волинянка, інтернет
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