Волинянку ошукали в інтернеті на 11 тисяч





Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції Волинської області.



Майбутній покупець скинув фішингове повідомлення, а жінка, заповнивши його, позбулася власних коштів на суму 11 тисяч гривень.



Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 січня до Ковельського районного управління поліції звернулася 40- річна ковельчанка, та повідомила, що її ошукали під час інтернет –продажу дитячого крісла.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції Волинської області.Майбутній покупець скинув фішингове повідомлення, а жінка, заповнивши його, позбулася власних коштів на суму 11 тисяч гривень.Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.

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