На Волині на ГРВІ захворіло близько 87 тисяч жителів





Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».



Зазначають, що за попередній тиждень – зниження на 32%. Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 42,7% нижчий базового рівня.



У структурі захворюваності діти до 17 років становлять 57%.



Три відсотка від загальної кількості захворілих госпіталізовано.



З початку епідемічного сезону перехворіло близько 87 тисяч волинян — це понад 8% населення області.



Всього на Волині проти грипу вакциновано близько 3 тис. осіб, із них 76% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).



За результатами епіднагляду в Україні вперше з початку епідемічного сезону виявлено віруси грипу типу A(H3) в зразках матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип у рутинній системі епідеміологічного нагляду за ГРВІ. Також, крім коронавірусної інфекції, циркулюють віруси парагрипу, RS-віруси, риновіруси, бокавіруси, аденовіруси та коронавіруси типу NL-63.



Нагадаємо, зранку 4 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними оперативної інформації у Волинській області за 52 тиждень 2021 року на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 3237 осіб.Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Зазначають, що за попередній тиждень – зниження на 32%. Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 42,7% нижчий базового рівня.У структурі захворюваності діти до 17 років становлять 57%.Три відсотка від загальної кількості захворілих госпіталізовано.З початку епідемічного сезону перехворіло близько 87 тисяч волинян — це понад 8% населення області.Всього на Волині проти грипу вакциновано близько 3 тис. осіб, із них 76% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).За результатами епіднагляду в Україні вперше з початку епідемічного сезону виявлено віруси грипу типу A(H3) в зразках матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип у рутинній системі епідеміологічного нагляду за ГРВІ. Також, крім коронавірусної інфекції, циркулюють віруси парагрипу, RS-віруси, риновіруси, бокавіруси, аденовіруси та коронавіруси типу NL-63.Нагадаємо, зранку 4 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 53 пацієнти.

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