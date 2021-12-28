На Волині на ГРВІ захворіло близько 87 тисяч жителів
Сьогодні, 12:50
За даними оперативної інформації у Волинській області за 52 тиждень 2021 року на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 3237 осіб.
Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Зазначають, що за попередній тиждень – зниження на 32%. Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 42,7% нижчий базового рівня.
У структурі захворюваності діти до 17 років становлять 57%.
Три відсотка від загальної кількості захворілих госпіталізовано.
З початку епідемічного сезону перехворіло близько 87 тисяч волинян — це понад 8% населення області.
Всього на Волині проти грипу вакциновано близько 3 тис. осіб, із них 76% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).
За результатами епіднагляду в Україні вперше з початку епідемічного сезону виявлено віруси грипу типу A(H3) в зразках матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип у рутинній системі епідеміологічного нагляду за ГРВІ. Також, крім коронавірусної інфекції, циркулюють віруси парагрипу, RS-віруси, риновіруси, бокавіруси, аденовіруси та коронавіруси типу NL-63.
Нагадаємо, зранку 4 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 53 пацієнти.
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Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Зазначають, що за попередній тиждень – зниження на 32%. Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 42,7% нижчий базового рівня.
У структурі захворюваності діти до 17 років становлять 57%.
Три відсотка від загальної кількості захворілих госпіталізовано.
З початку епідемічного сезону перехворіло близько 87 тисяч волинян — це понад 8% населення області.
Всього на Волині проти грипу вакциновано близько 3 тис. осіб, із них 76% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).
За результатами епіднагляду в Україні вперше з початку епідемічного сезону виявлено віруси грипу типу A(H3) в зразках матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип у рутинній системі епідеміологічного нагляду за ГРВІ. Також, крім коронавірусної інфекції, циркулюють віруси парагрипу, RS-віруси, риновіруси, бокавіруси, аденовіруси та коронавіруси типу NL-63.
Нагадаємо, зранку 4 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 53 пацієнти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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