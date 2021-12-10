вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На городі волинянина виросла різнокольорова кукурудза-рекордсменка. ФОТО

На городі волинянина виросла різнокольорова кукурудза-рекордсменка. ФОТО
Волинянин виростив на своєму полі качан куркурудзи, який потрапив до "Книги рекордів Волині".

Про це йдеться на сторінках газети "Полісся".

Дивовижний рекордсмен завдовжки 36 сантиметрів виріс минулої осені на кукурудзяному полі мого сина Андрія Кравчука з Любешівщини.

Батько господаря Петро Кравчук зареєстрував незвичний качан кукурудзи у «Книзі рекордів Волині», як найбільший кукурудзяний качан, вирощений на Волині.

"Можливо, він є рекордним і для всієї України, адже у всезнаючому інтернеті не знайшов інформації, що у нашій країні збирали ще більші качани «королеви полів». Заважив рекордсмен 734 грами", - розповідає Петро Кравчук.
На городі волинянина виросла різнокольорова кукурудза-рекордсменка. ФОТО

Цікаво, що зернята в цьому качані різнокольорові. Насіння нового високоврожайного сорту отримали із Канади. Як стверджують джерела в інтернеті, це порівняно недавно виведений сорт незвичайної кольорової кукурудзи. Вивів його американський фермер Карл Барнс. Селекціонер назвав виведений «веселковий сорт» GlassGem, що українською звучить як Скляна Гама або Скляна Перлина.

У своєму господарстві Андрій та Петро Кравчуки вирощують цей екзотичний сорт уже майже п’ять років. Родить він прекрасно навіть на бідних на поживні речовини поліських землях: на стеблині здебільшого виростає по 2 (а іноді й 3–4) качани завдовжки до 30 і більше сантиметрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рекорд, Волинь, кукурудза, Любешів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На городі волинянина виросла різнокольорова кукурудза-рекордсменка. ФОТО
Сьогодні, 05:27
Кому в Україні зарахують подвійний стаж до пенсії
Сьогодні, 03:49
Волинська школярка перемогла у міжнародному конкурсі
Сьогодні, 02:16
Зеленський підписав указ про створення «Пущі Радзивіла» на Рівненщині
Сьогодні, 01:13
5 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Військовий із волинської бригади хоче встановити рекорд України. ВІДЕО Військовий із волинської бригади хоче встановити рекорд України. ВІДЕО
10 грудень, 2021, 13:50
Волинянка створює сніговики з ниток та тканини. ФОТО Волинянка створює сніговики з ниток та тканини. ФОТО
07 грудень, 2021, 15:31
Волинянка запросила на весілля лікаря, який кілька років тому врятував їй життя Волинянка запросила на весілля лікаря, який кілька років тому врятував їй життя
23 листопад, 2021, 20:38
З фонтаном та сквериком: показали, яким хочуть зробити волинське селище. ФОТО З фонтаном та сквериком: показали, яким хочуть зробити волинське селище. ФОТО
23 листопад, 2021, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На городі волинянина виросла різнокольорова кукурудза-рекордсменка. ФОТО
Сьогодні, 05:27
 0
Кому в Україні зарахують подвійний стаж до пенсії
Сьогодні, 03:49
 0
Волинська школярка перемогла у міжнародному конкурсі
Сьогодні, 02:16
 0
Зеленський підписав указ про створення «Пущі Радзивіла» на Рівненщині
Сьогодні, 01:13
 0
5 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8