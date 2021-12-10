На городі волинянина виросла різнокольорова кукурудза-рекордсменка. ФОТО





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Дивовижний рекордсмен завдовжки 36 сантиметрів виріс минулої осені на кукурудзяному полі мого сина Андрія Кравчука з Любешівщини.



Батько господаря Петро Кравчук зареєстрував незвичний качан кукурудзи у «Книзі рекордів Волині», як найбільший кукурудзяний качан, вирощений на Волині.



"Можливо, він є рекордним і для всієї України, адже у всезнаючому інтернеті не знайшов інформації, що у нашій країні збирали ще більші качани «королеви полів». Заважив рекордсмен 734 грами", - розповідає Петро Кравчук.



Цікаво, що зернята в цьому качані різнокольорові. Насіння нового високоврожайного сорту отримали із Канади. Як стверджують джерела в інтернеті, це порівняно недавно виведений сорт незвичайної кольорової кукурудзи. Вивів його американський фермер Карл Барнс. Селекціонер назвав виведений «веселковий сорт» GlassGem, що українською звучить як Скляна Гама або Скляна Перлина.



У своєму господарстві Андрій та Петро Кравчуки вирощують цей екзотичний сорт уже майже п’ять років. Родить він прекрасно навіть на бідних на поживні речовини поліських землях: на стеблині здебільшого виростає по 2 (а іноді й 3–4) качани завдовжки до 30 і більше сантиметрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин виростив на своєму полі качан куркурудзи, який потрапив до "Книги рекордів Волині".Про це йдеться на сторінках газети "Полісся" Дивовижний рекордсмен завдовжки 36 сантиметрів виріс минулої осені на кукурудзяному полі мого сина Андрія Кравчука з Любешівщини.Батько господаря Петро Кравчук зареєстрував незвичний качан кукурудзи у «Книзі рекордів Волині», як найбільший кукурудзяний качан, вирощений на Волині."Можливо, він є рекордним і для всієї України, адже у всезнаючому інтернеті не знайшов інформації, що у нашій країні збирали ще більші качани «королеви полів». Заважив рекордсмен 734 грами", - розповідає Петро Кравчук.Цікаво, що зернята в цьому качані різнокольорові. Насіння нового високоврожайного сорту отримали із Канади. Як стверджують джерела в інтернеті, це порівняно недавно виведений сорт незвичайної кольорової кукурудзи. Вивів його американський фермер Карл Барнс. Селекціонер назвав виведений «веселковий сорт» GlassGem, що українською звучить як Скляна Гама або Скляна Перлина.У своєму господарстві Андрій та Петро Кравчуки вирощують цей екзотичний сорт уже майже п’ять років. Родить він прекрасно навіть на бідних на поживні речовини поліських землях: на стеблині здебільшого виростає по 2 (а іноді й 3–4) качани завдовжки до 30 і більше сантиметрів.

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