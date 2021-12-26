В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19
Сьогодні, 13:29
В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років через 6 місяців після другої.
Про це інформують у МОЗ.
Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, за такими схемами:
▪️ перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer
▪️ перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer
▪️ перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer
▪️ перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer
За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
Для отримання бустерної дози можна записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від COVID-19.
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Про це інформують у МОЗ.
Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, за такими схемами:
▪️ перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer
▪️ перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer
▪️ перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer
▪️ перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer
За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
Для отримання бустерної дози можна записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від COVID-19.
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