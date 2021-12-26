В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років через 6 місяців після другої.Про це інформують у МОЗ.Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, за такими схемами:▪️ перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer▪️ перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer▪️ перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer▪️ перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або PfizerЗа відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.Для отримання бустерної дози можна записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від COVID-19.