вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19
В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років через 6 місяців після другої.

Про це інформують у МОЗ.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, за такими схемами:

▪️ перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer
▪️ перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer
▪️ перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer
▪️ перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer
За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Для отримання бустерної дози можна записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: МОЗ, бустерна доза, додаткова доза, вакцинація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ветеран війни з Волині відсвяткував 100-річчя. ФОТО
Сьогодні, 14:15
Які вакансії з неповною зайнятістю зараз актуальні в Ужгороді*
Сьогодні, 14:00
В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19
Сьогодні, 13:29
На Волині на ГРВІ захворіло близько 87 тисяч жителів
Сьогодні, 12:50
Через «Ягодин» пасажири намагалися перевезти наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:31
Схожі новини
У МОЗ пояснили різницю між бустерною і додатковою дозою вакцини проти коронавірусу У МОЗ пояснили різницю між бустерною і додатковою дозою вакцини проти коронавірусу
26 грудень, 2021, 01:40
У січні волиняни зможуть отримати бустерну дозу вакцини У січні волиняни зможуть отримати бустерну дозу вакцини
23 грудень, 2021, 12:36
МОЗ доповнило перелік професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов’язковою МОЗ доповнило перелік професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов’язковою
17 грудень, 2021, 16:20
МОЗ розширює перелік професій з обов'язковою COVID-вакцинацією МОЗ розширює перелік професій з обов'язковою COVID-вакцинацією
30 листопад, 2021, 14:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині браконьєри застрелили лебедя. ФОТО
Сьогодні, 14:40
 0
Ветеран війни з Волині відсвяткував 100-річчя. ФОТО
Сьогодні, 14:15
 0
Які вакансії з неповною зайнятістю зараз актуальні в Ужгороді*
Сьогодні, 14:00
 0
В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19
Сьогодні, 13:29
 0
На Волині на ГРВІ захворіло близько 87 тисяч жителів
Сьогодні, 12:50
 0
Медіа
відео
1/8