вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ветеран війни з Волині відсвяткував 100-річчя. ФОТО

Ветеран війни з Волині відсвяткував 100-річчя. ФОТО
Житель села Грем'яче Цуманської громади та учасник бойових дій Денисюк Павло Каленикович відсвяткував свій столітній ювілей.

Довгожителю виповнилося 100 років 1 січня, повідомляють на сторінці Цуманської ТГ у фейсбуці.

Ювіляра привітали голова Цуманської громади Анатолій Дорошук та староста села Наталія Мельник.

Гості побажали міцного здоров'я, душевного спокою, родинного затишку, довгих років життя та вручили Павлу Калениковичу подарунки.
Ветеран війни з Волині відсвяткував 100-річчя. ФОТО

«Попри свій поважний вік, іменинник при добрій пам'яті, а тому під час зустрічі охоче ділився своїми спогадами нелегких життєвих сторінок. Йому та рідним довелося пройти чимало випробувань та буремних подій, непростих і вирішальних моментів минулих років та сьогодення. Великим захопленням було те, що Павло Каленикович вільно володіє польською мовою, прочитавши нам декілька віршів польською мовою», – йдеться у повідомленні.
Ветеран війни з Волині відсвяткував 100-річчя. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Ківерці, 100-річчя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині браконьєри застрелили лебедя. ФОТО
Сьогодні, 14:40
Ветеран війни з Волині відсвяткував 100-річчя. ФОТО
Сьогодні, 14:15
Які вакансії з неповною зайнятістю зараз актуальні в Ужгороді*
Сьогодні, 14:00
В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19
Сьогодні, 13:29
На Волині на ГРВІ захворіло близько 87 тисяч жителів
Сьогодні, 12:50
Схожі новини
На Волині зіткнулися дві автівки: водія та пасажира госпіталізували На Волині зіткнулися дві автівки: водія та пасажира госпіталізували
13 грудень, 2021, 13:24
На Волині Jeep влетів у Mercedes: двоє людей – у лікарні На Волині Jeep влетів у Mercedes: двоє людей – у лікарні
12 грудень, 2021, 13:29
Завдали збитків на 30 тисяч гривень: у селі на Волині обікрали магазин Завдали збитків на 30 тисяч гривень: у селі на Волині обікрали магазин
06 грудень, 2021, 10:35
На Волині з адмінбудівлі, де був будинок сімейного типу, виселяють родину. ВІДЕО На Волині з адмінбудівлі, де був будинок сімейного типу, виселяють родину. ВІДЕО
26 листопад, 2021, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині браконьєри застрелили лебедя. ФОТО
Сьогодні, 14:40
 0
Ветеран війни з Волині відсвяткував 100-річчя. ФОТО
Сьогодні, 14:15
 0
Які вакансії з неповною зайнятістю зараз актуальні в Ужгороді*
Сьогодні, 14:00
 0
В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19
Сьогодні, 13:29
 0
На Волині на ГРВІ захворіло близько 87 тисяч жителів
Сьогодні, 12:50
 0
Медіа
відео
1/8