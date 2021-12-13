Ветеран війни з Волині відсвяткував 100-річчя. ФОТО

Денисюк Павло Каленикович відсвяткував свій столітній ювілей.



Довгожителю виповнилося 100 років 1 січня, повідомляють на сторінці Цуманської ТГ у



Ювіляра привітали голова Цуманської громади Анатолій Дорошук та староста села Наталія Мельник.



Гості побажали міцного здоров'я, душевного спокою, родинного затишку, довгих років життя та вручили Павлу Калениковичу подарунки.



«Попри свій поважний вік, іменинник при добрій пам'яті, а тому під час зустрічі охоче ділився своїми спогадами нелегких життєвих сторінок. Йому та рідним довелося пройти чимало випробувань та буремних подій, непростих і вирішальних моментів минулих років та сьогодення. Великим захопленням було те, що Павло Каленикович вільно володіє польською мовою, прочитавши нам декілька віршів польською мовою», – йдеться у повідомленні.



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