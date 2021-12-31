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На Волині браконьєри застрелили лебедя. ФОТО

На Волині браконьєри застрелили лебедя. ФОТО
У Нововолинську троє чоловіків прийшли із рушницями на ставок біля закинутої шахти №8, де ради забави застрелили лебедя.

Про це повідомляє Радар.

Красень-лебідь, який плавав тут в очереті з лебідкою, вже кілька років облюбував це місце і не боявся людей. Був довірливим, підпливав близько до берега, бо птахів постійно підгодовували.

Старший чоловік, що часто приходив годувати лебедів і мимохіть став очевидцем злочину, не лише викликав поліцію. Він пробував самостійно наздогнати браконьєрів, але ті зуміли втекти.
На Волині браконьєри застрелили лебедя. ФОТО
На Волині браконьєри застрелили лебедя. ФОТО
На Волині браконьєри застрелили лебедя. ФОТО

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Теги: Волинь, Нововолинськ, лебідь, браконьєри
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