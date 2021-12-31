На Волині браконьєри застрелили лебедя. ФОТО
Сьогодні, 14:40
У Нововолинську троє чоловіків прийшли із рушницями на ставок біля закинутої шахти №8, де ради забави застрелили лебедя.
Про це повідомляє Радар.
Красень-лебідь, який плавав тут в очереті з лебідкою, вже кілька років облюбував це місце і не боявся людей. Був довірливим, підпливав близько до берега, бо птахів постійно підгодовували.
Старший чоловік, що часто приходив годувати лебедів і мимохіть став очевидцем злочину, не лише викликав поліцію. Він пробував самостійно наздогнати браконьєрів, але ті зуміли втекти.
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Про це повідомляє Радар.
Красень-лебідь, який плавав тут в очереті з лебідкою, вже кілька років облюбував це місце і не боявся людей. Був довірливим, підпливав близько до берега, бо птахів постійно підгодовували.
Старший чоловік, що часто приходив годувати лебедів і мимохіть став очевидцем злочину, не лише викликав поліцію. Він пробував самостійно наздогнати браконьєрів, але ті зуміли втекти.
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