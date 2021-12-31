На Волині браконьєри застрелили лебедя. ФОТО





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Красень-лебідь, який плавав тут в очереті з лебідкою, вже кілька років облюбував це місце і не боявся людей. Був довірливим, підпливав близько до берега, бо птахів постійно підгодовували.



Старший чоловік, що часто приходив годувати лебедів і мимохіть став очевидцем злочину, не лише викликав поліцію. Він пробував самостійно наздогнати браконьєрів, але ті зуміли втекти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську троє чоловіків прийшли із рушницями на ставок біля закинутої шахти №8, де ради забави застрелили лебедя.Про це повідомляє Радар Красень-лебідь, який плавав тут в очереті з лебідкою, вже кілька років облюбував це місце і не боявся людей. Був довірливим, підпливав близько до берега, бо птахів постійно підгодовували.Старший чоловік, що часто приходив годувати лебедів і мимохіть став очевидцем злочину, не лише викликав поліцію. Він пробував самостійно наздогнати браконьєрів, але ті зуміли втекти.

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