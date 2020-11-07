«Ні автівкою проїхати, ні пішки пройти»: на Волині мешканці села скаржаться на дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 14:59
Мешканці П’ятого провулка у селі Тишковичі Нововолинської громади скаржаться на дорожнє покриття, в якому застрягають автомобілі.
Про це пише БУГ.
Розповідають, що вже понад два роки тонуть в багні.
Після заміни труб дорогу розрили, тепер вулицю постійно затоплює. Люди вже втомилися самостійно її підсипати. Там неможливо ні автівкою проїхати, ні пішки пройти.
Кажуть, що звертались до влади, у відповідь – кошти не закладені в бюджеті.
“На всі наші звернення про допомогу ніхто не реагує, а дорога просто не проїздна. Попередня староста пропонувала купувати човни. Мали бути збори, але поки знову тиша “, – говорить одна із мешканок села.
У багнюці навіть застрягають автомобілі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише БУГ.
Розповідають, що вже понад два роки тонуть в багні.
Після заміни труб дорогу розрили, тепер вулицю постійно затоплює. Люди вже втомилися самостійно її підсипати. Там неможливо ні автівкою проїхати, ні пішки пройти.
Кажуть, що звертались до влади, у відповідь – кошти не закладені в бюджеті.
“На всі наші звернення про допомогу ніхто не реагує, а дорога просто не проїздна. Попередня староста пропонувала купувати човни. Мали бути збори, але поки знову тиша “, – говорить одна із мешканок села.
У багнюці навіть застрягають автомобілі.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В селищі на Волині щеплять майже дві тисячі домашніх тварин
Сьогодні, 15:11
«Ні автівкою проїхати, ні пішки пройти»: на Волині мешканці села скаржаться на дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 14:59
На Волині браконьєри застрелили лебедя. ФОТО
Сьогодні, 14:40
Ветеран війни з Волині відсвяткував 100-річчя. ФОТО
Сьогодні, 14:15
Медіа