вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Ні автівкою проїхати, ні пішки пройти»: на Волині мешканці села скаржаться на дорогу. ВІДЕО

«Ні автівкою проїхати, ні пішки пройти»: на Волині мешканці села скаржаться на дорогу. ВІДЕО
Мешканці П’ятого провулка у селі Тишковичі Нововолинської громади скаржаться на дорожнє покриття, в якому застрягають автомобілі.

Про це пише БУГ.

Розповідають, що вже понад два роки тонуть в багні.

Після заміни труб дорогу розрили, тепер вулицю постійно затоплює. Люди вже втомилися самостійно її підсипати. Там неможливо ні автівкою проїхати, ні пішки пройти.

Кажуть, що звертались до влади, у відповідь – кошти не закладені в бюджеті.

“На всі наші звернення про допомогу ніхто не реагує, а дорога просто не проїздна. Попередня староста пропонувала купувати човни. Мали бути збори, але поки знову тиша “, – говорить одна із мешканок села.
«Ні автівкою проїхати, ні пішки пройти»: на Волині мешканці села скаржаться на дорогу. ВІДЕО

У багнюці навіть застрягають автомобілі.

«Ні автівкою проїхати, ні пішки пройти»: на Волині мешканці села скаржаться на дорогу. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Нововолинськ, дорога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загибель подружжя в аварії під Луцьком: хто винуватець і що відомо через два місяці
Сьогодні, 15:45
В селищі на Волині щеплять майже дві тисячі домашніх тварин
Сьогодні, 15:11
«Ні автівкою проїхати, ні пішки пройти»: на Волині мешканці села скаржаться на дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 14:59
На Волині браконьєри застрелили лебедя. ФОТО
Сьогодні, 14:40
Ветеран війни з Волині відсвяткував 100-річчя. ФОТО
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
На відрізку дороги Нововолинськ – Благодатне відремонтували 7 кілометрів автошляху На відрізку дороги Нововолинськ – Благодатне відремонтували 7 кілометрів автошляху
07 листопад, 2020, 15:50
На Волині браконьєри застрелили лебедя. ФОТО На Волині браконьєри застрелили лебедя. ФОТО
Сьогодні, 14:40
На Волині горів будівельний вагончик. ФОТО На Волині горів будівельний вагончик. ФОТО
31 грудень, 2021, 12:35
Батько школяра з Волині заплатить штраф за образи однокласника Батько школяра з Волині заплатить штраф за образи однокласника
29 грудень, 2021, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сім'я з Волині збирає гроші для сина, який потерпає від спинномозкової грижі
Сьогодні, 16:14
 0
Загибель подружжя в аварії під Луцьком: хто винуватець і що відомо через два місяці
Сьогодні, 15:45
 0
В селищі на Волині щеплять майже дві тисячі домашніх тварин
Сьогодні, 15:11
 0
«Ні автівкою проїхати, ні пішки пройти»: на Волині мешканці села скаржаться на дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 14:59
 0
На Волині браконьєри застрелили лебедя. ФОТО
Сьогодні, 14:40
 0
Медіа
відео
1/8