«Ні автівкою проїхати, ні пішки пройти»: на Волині мешканці села скаржаться на дорогу. ВІДЕО





Про це пише



Розповідають, що вже понад два роки тонуть в багні.



Після заміни труб дорогу розрили, тепер вулицю постійно затоплює. Люди вже втомилися самостійно її підсипати. Там неможливо ні автівкою проїхати, ні пішки пройти.



Кажуть, що звертались до влади, у відповідь – кошти не закладені в бюджеті.



“На всі наші звернення про допомогу ніхто не реагує, а дорога просто не проїздна. Попередня староста пропонувала купувати човни. Мали бути збори, але поки знову тиша “, – говорить одна із мешканок села.



У багнюці навіть застрягають автомобілі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)



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