В селищі на Волині щеплять майже дві тисячі домашніх тварин
Сьогодні, 15:11
У селищі Маневичі почали вакцинувати домашніх тварин від сказу. Всього від хвороби мають щепити майже дві тисячі домашніх тварин
Про це розповіла Суспільному начальниця Маневицької державної райлікарні ветеринарної медицини Світлана Богайчук.
Карантин в селищі триватиме місяць. Його запровадили через домашнього пса, який вкусив власницю.
"Маємо всіх щепити тварин, які сприятливі до хвороби на сказ. 980 собак і 935 котів, 17 голів великої рогатої худоби, 11 коней і до 30 голів дрібної рогатої худоби", – зазначила ветеринарна лікарка.
Зі слів Світлани Богайчук, антирабічне лікування також отримають люди, які контактували з хворим на сказ псом. Додає: тварина загинула, подвір'я де жив пес – дезінфікували.
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Про це розповіла Суспільному начальниця Маневицької державної райлікарні ветеринарної медицини Світлана Богайчук.
Карантин в селищі триватиме місяць. Його запровадили через домашнього пса, який вкусив власницю.
"Маємо всіх щепити тварин, які сприятливі до хвороби на сказ. 980 собак і 935 котів, 17 голів великої рогатої худоби, 11 коней і до 30 голів дрібної рогатої худоби", – зазначила ветеринарна лікарка.
Зі слів Світлани Богайчук, антирабічне лікування також отримають люди, які контактували з хворим на сказ псом. Додає: тварина загинула, подвір'я де жив пес – дезінфікували.
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