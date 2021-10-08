В селищі на Волині щеплять майже дві тисячі домашніх тварин





Про це розповіла Світлана Богайчук.



Карантин в селищі триватиме місяць. Його запровадили



"Маємо всіх щепити тварин, які сприятливі до хвороби на сказ. 980 собак і 935 котів, 17 голів великої рогатої худоби, 11 коней і до 30 голів дрібної рогатої худоби", – зазначила ветеринарна лікарка.



Зі слів Світлани Богайчук, антирабічне лікування також отримають люди, які контактували з хворим на сказ псом. Додає: тварина загинула, подвір'я де жив пес – дезінфікували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Маневичі почали вакцинувати домашніх тварин від сказу. Всього від хвороби мають щепити майже дві тисячі домашніх тваринПро це розповіла Суспільному начальниця Маневицької державної райлікарні ветеринарної медициниКарантин в селищі триватиме місяць. Його запровадили через домашнього пса, який вкусив власницю "Маємо всіх щепити тварин, які сприятливі до хвороби на сказ. 980 собак і 935 котів, 17 голів великої рогатої худоби, 11 коней і до 30 голів дрібної рогатої худоби", – зазначила ветеринарна лікарка.Зі слів Світлани Богайчук, антирабічне лікування також отримають люди, які контактували з хворим на сказ псом. Додає: тварина загинула, подвір'я де жив пес – дезінфікували.

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