Зеленський підписав указ про створення «Пущі Радзивіла» на Рівненщині





Про це йдеться на сайті президента.



«З метою збереження, відтворення, ефективного використання природних комплексів та об'єктів українського Полісся, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню, естетичну цінність, відповідно до статті 53 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" постановляю створити на території Сарненського району Рівненської області національний природний парк «Пуща Радзівіла», - йдеться в указі.



Площа національного природного парку - 24 265,307 гектара. Частина земель перебуває в користуванні державних підприємств "Рокитнівське лісове господарство" та "Остківське лісове господарство".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Володимир Зеленський підписав указ Про створення національного природного парку "Пуща Радзівіла" на території Рівненської області.Про це йдеться на сайті президента.«З метою збереження, відтворення, ефективного використання природних комплексів та об'єктів українського Полісся, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню, естетичну цінність, відповідно до статті 53 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" постановляю створити на території Сарненського району Рівненської області національний природний парк «Пуща Радзівіла», - йдеться в указі.Площа національного природного парку - 24 265,307 гектара. Частина земель перебуває в користуванні державних підприємств "Рокитнівське лісове господарство" та "Остківське лісове господарство".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію