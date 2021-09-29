Старі ціни в ЖК «Амстердам» – лише до лютого*





Зараз вартість квартир - від 19 500 грн/м2 у 1-3 під'їздах та від 18 500 грн/м2 - у 4-5 під'їздах.



ЖК “Амстердам” - найсучасніший проект Будівельної компанії “Інвестор”, головними особливостями якого є:



Нова технологія монолітно-каркасного будівництва з використанням сучасних будматеріалів, зокрема, керамоблоків. Це забезпечує стійкість та міцність будівлі, високу тепло- та шумоізоляцію, а також - екологічність житла.



Великий вибір різних та зручних планувань квартир.



Власна котельня, що суттєво знизить витрати на опалення та обігрів води.



Велика відпочинкова зона поруч із сучасним ігровим обладнанням для дітей та спортивними зонами. Дитячий майданчик у формі піратської шхуни, батути, гірки та труби для спуску, водяні млини та піщані екскаватори, спортивні поля та місця для прогулянок - усе це буде розташовано на території майже пів гектара.



Заклади обслуговування і громадський простір на першому поверсі будинку. У комерційних приміщеннях заплановано відкрити продуктовий магазин, кав'ярню, спортзал, студії для розвитку дітей, приватний медичний кабінет тощо - заклади, які зручно мати поблизу дому. Також у громадському просторі буде облаштоване місце для спільних зустрічей сусідів, дитяча ігрова зона, місце для зберігання візків та велосипедів і навіть душ для домашніх тварин після прогулянки.



Сучасний дизайн будівлі та фасадів. Тут запланований затишний внутрішній двір з максимальною кількістю зелені та лаконічними доріжками. Стримані фасади, схилі дахи та сучасний декор додають простору відчуття камерності та затишку і відтворюють архітектурні традиції західноєвропейських міст.



У 1-3 під'їздах ЖК “Амстердам” залишилися такі варіанти квартир:



з 1 спальнею - 38,69 м2, 44,91 м2 і 44,39 м2,

з 2 спальнями - від 58,84 м2 до 75,52 м2,

з 3 спальнями - 84,75 м2 і 86,55 м2.





У 4-5 під'їздах ЖК “Амстердам” залишилися такі варіанти квартир:



з 2 спальнями - 60 м2,

з 3 спальнями - 79,22 м2 і 82,64 м2.



АКЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ В ЖК “АМСТЕРДАМ”



“Святкові квартири”: із 1 січня діє на три квартири з двома спальнями площею 60,32 м2. Ціну знижено до 18 900 грн/м2 при умові стовідсоткої оплати, також є знижки і при відтермінуванні платежів.



Акція "Шукайте друзів 2.0". Кожен, хто купить квартиру чи комерційне приміщення Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року і має друзів серед діючих клієнтів, отримає сертифікат на 10 000 грн на двох на покупки у “Нову лінію”.



Акція “Подорож до Амстердаму”. Усі клієнти, які придбають квартиру чи комерційне приміщення в ЖК “Амстердам” до 15 січня, стануть учасниками розіграшу подорожі на двох до столиці Нідерландів.



Акція “Обміняй житло на більше”. Для власників квартир у “великому” будинку ЖК “Супернова” та в ЖК "Амстердам" забудовник пропонує обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:



+38 067 543 48 71



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 1 лютого квартири в 1-5 під'їздах ЖК “Амстердам” (с. Струмівка) будуть продавати за новими цінами. Вартість квадратного метра зросте на тисячу і дві тисячі гривень.Зараз вартість квартир - віду 1-3 під'їздах та від- у 4-5 під'їздах.ЖК “Амстердам” - найсучасніший проект Будівельної компанії “Інвестор”, головними особливостями якого є:зокрема, керамоблоків. Це забезпечує стійкість та міцність будівлі, високу тепло- та шумоізоляцію, а також - екологічність житла.що суттєво знизить витрати на опалення та обігрів води.поруч із сучасним ігровим обладнанням для дітей та спортивними зонами. Дитячий майданчик у формі піратської шхуни, батути, гірки та труби для спуску, водяні млини та піщані екскаватори, спортивні поля та місця для прогулянок - усе це буде розташовано на території майже пів гектара.на першому поверсі будинку. У комерційних приміщеннях заплановано відкрити продуктовий магазин, кав'ярню, спортзал, студії для розвитку дітей, приватний медичний кабінет тощо - заклади, які зручно мати поблизу дому. Також у громадському просторі буде облаштоване місце для спільних зустрічей сусідів, дитяча ігрова зона, місце для зберігання візків та велосипедів і навіть душ для домашніх тварин після прогулянки.. Тут запланований затишний внутрішній двір з максимальною кількістю зелені та лаконічними доріжками. Стримані фасади, схилі дахи та сучасний декор додають простору відчуття камерності та затишку і відтворюють архітектурні традиції західноєвропейських міст.У 1-3 під'їздах ЖК “Амстердам” залишилися такі варіанти квартир:з 1 спальнею -з 2 спальнями - відз 3 спальнями -У 4-5 під'їздах ЖК “Амстердам” залишилися такі варіанти квартир:з 2 спальнями -з 3 спальнями - 79,22 м2 і 82,64 м2.із 1 січня діє на три квартири з двома спальнями площею. Ціну знижено допри умові стовідсоткої оплати, також є знижки і при відтермінуванні платежів.Кожен, хто купить квартиру чи комерційне приміщення Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року і має друзів серед діючих клієнтів, отримає сертифікат на 10 000 грн на двох на покупки у “Нову лінію”.Усі клієнти, які придбають квартиру чи комерційне приміщення в ЖК “Амстердам” до 15 січня, стануть учасниками розіграшу подорожі на двох до столиці Нідерландів.Акція “Обміняй житло на більше”. Для власників квартир у “великому” будинку ЖК “Супернова” та в ЖК "Амстердам" забудовник пропонує обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири.За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:+38 067 543 48 71Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.uaFacebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

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