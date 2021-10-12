Волинський хор скасовує концерти за межами області, бо не може перекрити витрати на транспорт





Про це на своїй Олександр Стадник.



«Дорогі друзі, шанувальники Волинського народного хору! У зв'язку з різким підняттям Кабінетом міністрів обов'язкових виплат у вигляді добових на відрядження з 60 до 300 гривень на добу, поки що мусимо скасувати всі наші концерти за межами Волинської області - елементарно не можемо перекрити витрати на виїзд, навіть маючи свій транспорт. Питання, що буде далі і як виходити з цієї ситуації на сьогодні залишається відкритим… Більш того, враховуючи кожнорічне суттєве зменшення фінансування галузі культури місцевими органами влади, думаю, що такі колективи, як наш, найближчим часом припинять своє існування», – зазначив Олександр Стадник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський народний хор змушений скасувати свої концерти за межами області. Причина – підняття добових витрат Кабінетом міністрів України від 60 гривень до 300 (Постанова КМУ № 98). Відтак, колектив не може перекрити навіть витрати на транспорт.Про це на своїй сторінці повідомив керівник хору«Дорогі друзі, шанувальники Волинського народного хору! У зв'язку з різким підняттям Кабінетом міністрів обов'язкових виплат у вигляді добових на відрядження з 60 до 300 гривень на добу, поки що мусимо скасувати всі наші концерти за межами Волинської області - елементарно не можемо перекрити витрати на виїзд, навіть маючи свій транспорт. Питання, що буде далі і як виходити з цієї ситуації на сьогодні залишається відкритим… Більш того, враховуючи кожнорічне суттєве зменшення фінансування галузі культури місцевими органами влади, думаю, що такі колективи, як наш, найближчим часом припинять своє існування», – зазначив Олександр Стадник.

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