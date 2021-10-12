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Волинський хор скасовує концерти за межами області, бо не може перекрити витрати на транспорт

Волинський хор скасовує концерти за межами області, бо не може перекрити витрати на транспорт
Волинський народний хор змушений скасувати свої концерти за межами області. Причина – підняття добових витрат Кабінетом міністрів України від 60 гривень до 300 (Постанова КМУ № 98). Відтак, колектив не може перекрити навіть витрати на транспорт.

Про це на своїй сторінці повідомив керівник хору Олександр Стадник.

«Дорогі друзі, шанувальники Волинського народного хору! У зв'язку з різким підняттям Кабінетом міністрів обов'язкових виплат у вигляді добових на відрядження з 60 до 300 гривень на добу, поки що мусимо скасувати всі наші концерти за межами Волинської області - елементарно не можемо перекрити витрати на виїзд, навіть маючи свій транспорт. Питання, що буде далі і як виходити з цієї ситуації на сьогодні залишається відкритим… Більш того, враховуючи кожнорічне суттєве зменшення фінансування галузі культури місцевими органами влади, думаю, що такі колективи, як наш, найближчим часом припинять своє існування», – зазначив Олександр Стадник.

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Теги: Волинський хор, концерти, скасування
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Коментарі 1
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То вони з концетрів живуть? Чи на ставці з держбюджету?
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