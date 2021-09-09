Сім'я з Волині збирає гроші для сина, який потерпає від спинномозкової грижі

Марія Лах просить про допомогу для свого дворічного синочка.



Про це пише



Володю прийшлося оперувати одразу після народження. Малюк переніс 11-годинну операцію та лежав три з половиною місяці на апараті штучного дихання.



Пізніше хлопчику поставили трубку в трахею під назвою трахеостома, яка рятує йому життя, даючи можливість дихати.



У два з половиною роки Володя погано сидить, не говорить, і ще не ходить. Кожні два місяці батьки возять його на лікування до Луцька.



Зараз малюку необхідно придбати новий пристрій – вертикалізатор, за допомогою якого хлопчик вчитиметься стояти.



Пристрій коштує 60 тисяч гривень. Цю суму сім’ї Володі самостійно зібрати тяжко, тому його мама просить про допомогу всіх небайдужих.



Допомогти хлопчику будь-якою сумою можна за реквізитами:



4731 2196 4472 7277 – Лах Марія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканка села Безлісся Володимир-Волинського районупросить про допомогу для свого дворічного синочка.Про це пише БУГ Володю прийшлося оперувати одразу після народження. Малюк переніс 11-годинну операцію та лежав три з половиною місяці на апараті штучного дихання.Пізніше хлопчику поставили трубку в трахею під назвою трахеостома, яка рятує йому життя, даючи можливість дихати.У два з половиною роки Володя погано сидить, не говорить, і ще не ходить. Кожні два місяці батьки возять його на лікування до Луцька.Зараз малюку необхідно придбати новий пристрій – вертикалізатор, за допомогою якого хлопчик вчитиметься стояти.Пристрій коштує 60 тисяч гривень. Цю суму сім’ї Володі самостійно зібрати тяжко, тому його мама просить про допомогу всіх небайдужих.Допомогти хлопчику будь-якою сумою можна за реквізитами:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію