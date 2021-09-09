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Сім'я з Волині збирає гроші для сина, який потерпає від спинномозкової грижі

Сім'я з Волині збирає гроші для сина, який потерпає від спинномозкової грижі
Мешканка села Безлісся Володимир-Волинського району Марія Лах просить про допомогу для свого дворічного синочка.

Про це пише БУГ.

Володю прийшлося оперувати одразу після народження. Малюк переніс 11-годинну операцію та лежав три з половиною місяці на апараті штучного дихання.

Пізніше хлопчику поставили трубку в трахею під назвою трахеостома, яка рятує йому життя, даючи можливість дихати.

У два з половиною роки Володя погано сидить, не говорить, і ще не ходить. Кожні два місяці батьки возять його на лікування до Луцька.

Зараз малюку необхідно придбати новий пристрій – вертикалізатор, за допомогою якого хлопчик вчитиметься стояти.

Пристрій коштує 60 тисяч гривень. Цю суму сім’ї Володі самостійно зібрати тяжко, тому його мама просить про допомогу всіх небайдужих.

Допомогти хлопчику будь-якою сумою можна за реквізитами:

4731 2196 4472 7277 – Лах Марія
Сім'я з Волині збирає гроші для сина, який потерпає від спинномозкової грижі
Сім'я з Волині збирає гроші для сина, який потерпає від спинномозкової грижі

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Теги: допомога, Володимир-Волинський район, хлопчик
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