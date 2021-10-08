вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У руці волинянина вибухнув балончик: чоловіка госпіталізували

У руці волинянина вибухнув балончик: чоловіка госпіталізували
На Волині у руці чоловіка вибухнув балончик.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася 3 січня у селі Стеблі Ковельського району. Постраждалого швидкою було доставлено у реанімаційне відділення Ковельської центральної районної лікарні.

Як зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, до швидкої виклик про надзвичайну подію надійшов о 11:06. Чоловіка з політравмою, травматичною ампутацією лівої кисті, забійними ранами лоба та потилиці та множинними травмами тулуба і ніг госпіталізували у лікарню.

У чоловіка багато посічених ран, отриманих від уламків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибухнув балончик, Волинь, госпіталізація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині водолази дістали з водойми тіло 17-річного хлопця
Сьогодні, 17:01
Волинський хор скасовує концерти за межами області, бо не може перекрити витрати на транспорт
Сьогодні, 16:49
У руці волинянина вибухнув балончик: чоловіка госпіталізували
Сьогодні, 16:29
Сім'я з Волині збирає гроші для сина, який потерпає від спинномозкової грижі
Сьогодні, 16:14
Загибель подружжя в аварії під Луцьком: хто винуватець і що відомо через два місяці
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
На Волині мотоцикліст зіткнувся з автівкою: його госпіталізували На Волині мотоцикліст зіткнувся з автівкою: його госпіталізували
08 жовтень, 2021, 10:38
На Волині автівка збила велосипедиста: чоловік – у важкому стані На Волині автівка збила велосипедиста: чоловік – у важкому стані
29 вересень, 2021, 17:20
На Волині – перевищений показник госпіталізацій хворих на коронавірус На Волині – перевищений показник госпіталізацій хворих на коронавірус
14 вересень, 2021, 10:40
Пішов із життя заслужений артист України, який понад 30 років віддав волинській сцені Пішов із життя заслужений артист України, який понад 30 років віддав волинській сцені
Сьогодні, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пішов із життя заслужений артист України, який понад 30 років віддав волинській сцені
Сьогодні, 17:45
 0
Знайшли мертвою волинянку, яка зникла 1 січня
Сьогодні, 17:26
 0
Спали після святкування: на Волині пожежник врятував 6 людей з палаючого будинку
Сьогодні, 17:17
 0
На Волині водолази дістали з водойми тіло 17-річного хлопця
Сьогодні, 17:01
 0
Волинський хор скасовує концерти за межами області, бо не може перекрити витрати на транспорт
Сьогодні, 16:49
 0
Медіа
відео
1/8