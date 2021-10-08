У руці волинянина вибухнув балончик: чоловіка госпіталізували





Про це Інформаційному агентству



Трагедія трапилася 3 січня у селі Стеблі Ковельського району. Постраждалого швидкою було доставлено у реанімаційне відділення Ковельської центральної районної лікарні.



Як зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, до швидкої виклик про надзвичайну подію надійшов о 11:06. Чоловіка з політравмою, травматичною ампутацією лівої кисті, забійними ранами лоба та потилиці та множинними травмами тулуба і ніг госпіталізували у лікарню.



У чоловіка багато посічених ран, отриманих від уламків.



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