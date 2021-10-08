У руці волинянина вибухнув балончик: чоловіка госпіталізували
Сьогодні, 16:29
На Волині у руці чоловіка вибухнув балончик.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася 3 січня у селі Стеблі Ковельського району. Постраждалого швидкою було доставлено у реанімаційне відділення Ковельської центральної районної лікарні.
Як зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, до швидкої виклик про надзвичайну подію надійшов о 11:06. Чоловіка з політравмою, травматичною ампутацією лівої кисті, забійними ранами лоба та потилиці та множинними травмами тулуба і ніг госпіталізували у лікарню.
У чоловіка багато посічених ран, отриманих від уламків.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася 3 січня у селі Стеблі Ковельського району. Постраждалого швидкою було доставлено у реанімаційне відділення Ковельської центральної районної лікарні.
Як зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, до швидкої виклик про надзвичайну подію надійшов о 11:06. Чоловіка з політравмою, травматичною ампутацією лівої кисті, забійними ранами лоба та потилиці та множинними травмами тулуба і ніг госпіталізували у лікарню.
У чоловіка багато посічених ран, отриманих від уламків.
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Сьогодні, 16:29
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