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На Волині водолази дістали з водойми тіло 17-річного хлопця

На Волині водолази дістали з водойми тіло 17-річного хлопця
З водойми поблизу села Тур Ковельського району водолази дістали тіло 17-річного юнака.

Інформацію про це Суспільному підтвердив речник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров.

Тіло хлопця водолази дістали на поверхню 4 січня о 15:20.

Юнак зник напередодні. За попередньою інформацією 3 січня хлопець пішов на водойму рибалити і провалився під кригу. Пошуки юнака почалися зранку. Зі слів речника рятувальників, водолази можуть проводити пошукові роботи лише у світлу пору доби.

"Пошуки були дуже складні. Пошукові роботи ускладнювалися тим, що це болотиста місцевість, водойма заросла, дно замулене", – зазначив Володимир Нестеров. З його слів, тіло юнака на поверхню дістали четверо водолазів.

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Теги: водолази, тіло, дістали з водойми, 17-річний юнак, Ковельщина
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