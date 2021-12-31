На Волині водолази дістали з водойми тіло 17-річного хлопця





Інформацію про це Володимир Нестеров.



Тіло хлопця водолази дістали на поверхню 4 січня о 15:20.



Юнак зник напередодні. За попередньою інформацією 3



"Пошуки були дуже складні. Пошукові роботи ускладнювалися тим, що це болотиста місцевість, водойма заросла, дно замулене", – зазначив Володимир Нестеров. З його слів, тіло юнака на поверхню дістали четверо водолазів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З водойми поблизу села Тур Ковельського району водолази дістали тіло 17-річного юнака.Інформацію про це Суспільному підтвердив речник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій областіТіло хлопця водолази дістали на поверхню 4 січня о 15:20.Юнак зник напередодні. За попередньою інформацією 3 січня хлопець пішов на водойму рибалити і провалився під кригу . Пошуки юнака почалися зранку. Зі слів речника рятувальників, водолази можуть проводити пошукові роботи лише у світлу пору доби."Пошуки були дуже складні. Пошукові роботи ускладнювалися тим, що це болотиста місцевість, водойма заросла, дно замулене", – зазначив Володимир Нестеров. З його слів, тіло юнака на поверхню дістали четверо водолазів.

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