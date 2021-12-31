На Волині водолази дістали з водойми тіло 17-річного хлопця
Сьогодні, 17:01
З водойми поблизу села Тур Ковельського району водолази дістали тіло 17-річного юнака.
Інформацію про це Суспільному підтвердив речник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров.
Тіло хлопця водолази дістали на поверхню 4 січня о 15:20.
Юнак зник напередодні. За попередньою інформацією 3 січня хлопець пішов на водойму рибалити і провалився під кригу. Пошуки юнака почалися зранку. Зі слів речника рятувальників, водолази можуть проводити пошукові роботи лише у світлу пору доби.
"Пошуки були дуже складні. Пошукові роботи ускладнювалися тим, що це болотиста місцевість, водойма заросла, дно замулене", – зазначив Володимир Нестеров. З його слів, тіло юнака на поверхню дістали четверо водолазів.
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Інформацію про це Суспільному підтвердив речник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров.
Тіло хлопця водолази дістали на поверхню 4 січня о 15:20.
Юнак зник напередодні. За попередньою інформацією 3 січня хлопець пішов на водойму рибалити і провалився під кригу. Пошуки юнака почалися зранку. Зі слів речника рятувальників, водолази можуть проводити пошукові роботи лише у світлу пору доби.
"Пошуки були дуже складні. Пошукові роботи ускладнювалися тим, що це болотиста місцевість, водойма заросла, дно замулене", – зазначив Володимир Нестеров. З його слів, тіло юнака на поверхню дістали четверо водолазів.
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