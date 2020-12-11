Спали після святкування: на Волині пожежник врятував 6 людей з палаючого будинку

1 січня начальник 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі ГУ ДСНС у Волинській області майор служби цивільного захисту, перебуваючи поза чергуванням, урятував п’ятьох молодих людей та дорослого чоловіка під час пожежі в житловому будинку.Про це інформують у пресслужбі волинських рятувальників.В одній із осель у селищі Іваничі він помітив густий дим, що вихоплювався з-під даху житлового будинку.Рятувальник оцінив обстановку та підбіг до будинку. Двері оселі були зачинені, отож він почав стукати у вікна, аби розбудити господаря і людей, що спали люди після святкування Нового року.Нарешті вдалося розбудити одну з дівчат, що була в будинку і вона відкрила двері. Олександр Хом’як вскочив у кімнату та, піднявши другу дівчину, вивів на їх вулицю. Вернувся, щоб обстежити усі приміщення в будинку.У другій кімнаті він знайшов трьох хлопців та вивів на свіже повітря. Після цього провів повторний огляд і в третій кімнаті виявив сплячого власника будинку, якого теж вивів із задимленої хати. Швидко організував евакуацію матеріальних цінностей з будинку – разом із сином власника вони винесли на вулицю цінні папери, документи, електротехніку телевізор, комп’ютер.О 8:57 на місце події прибула чергова варта служби 101 і Олександр Хом’як, як начальник частини, очолив гасіння пожежі, відключив електроенергію в коридорі будівлі, а також на загальному щитку на вулиці.Вогонь, який вирував на горищі оселі, приборкали працівники місцевої 18-ї ДПРЧ 5-ї ДПРЧ м.Нововолинська ГУДСНС України у Волинській області. Знищено тільки 10 м2 перекриття, речі домашнього вжитку, пошкоджено 10 м2 даху, 15 м2 стін. Ймовірною причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електромережі.Завдяки оперативному реагуванню та рішучим діям начальника 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Волинській області майора служби цивільного захисту Олександра Хом’яка врятовані шість життів (п’ятьох юнаків віком 16-18 років та дорослого чоловіка), пожежа була ліквідована з мінімальними збитками.