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Пологи приймав 15-річний син: у Луцьку з перинатального виписали жінку, яка народила в бусі

Пологи приймав 15-річний син: у Луцьку з перинатального виписали жінку, яка народила в бусі
В останній день минулого року жінка із волинського міста Володимир народила у бусі на території перинатального центру у Луцьку. Як виявилося, пологи довелося приймати 15-річному сину і чоловіку Христини - Юрію Жуку. Потім їм кинулася на допомогу лікарка-інтерн.

Про це пише Вісник.

«Уже в Луцьку на мості біля Там-Таму у мене відійшли води, чоловік ще дорогою дзвонив на 103, щоб вони дали знати в перинатальний, аби там уже були готові мене прийняти. Але на 103 сказали, що не мають з ними зв’язку! Це просто неподобство. Бо дитині у 15 років приймати пологи у матері – це ж може бути шоком на все життя. Ми приїхали до перинатального, поки чоловік бігав і стукав у всі двері, бо всюди було зачинено, старший син допоміг мені роздягнутися і на передньому сидінні у бусі прийняв голівку братика у свої руки. У нього очі були квадратні: «Що робити?, - питав мене постійно. Потім вийшли плечики дитини і коли чоловік прийшов, то фактично підхопив сина на руки. Тоді на мій крик прибігла інтерн і почала далі нам допомагати, не розгубилася, вона велика молодець», - розповідає Христина.

«Вона без сумніву буде хорошим лікарем», - додає тато Юрій.

До слова, лікарку-інтерн звати Наталія Мороз. Коли Юрій з дружиною і дітками після виписки йшли до свого авто, то знову зустріли Наталію. Вкотре подякували ій і сфотографувалися на пам'ять.
Пологи приймав 15-річний син: у Луцьку з перинатального виписали жінку, яка народила в бусі

Ці шості пологи у Христини. Народився хлопчик вагою 3930. Назвали Захарієм.

Зазначимо, що старшому сину подружжя - Юрію, який власне допоміг мамі при пологах і першим побачив свого новонародженого братика, – у березні буде 16 років. Він навчається у військовому ліцеї у Луцьку. Далі – 11-річні двійнята: дівчинка Богданка і хлопчик Данилко, далі Станіслав – 8 років і Назарчик – 5 років. До слова, Назарчик народився семимісячним. Попри це нині він найшустріший з усіх дітей в родині. І останній – Захарій.

Цікаво, що Юрій і Христина – 37 пара, яка одружилася на Майдані під час Помаранчевої революції. Юрій – атовець. На Майдані отримав контузію, на війні теж не обійшлося без важких поранень. Христина родом з Луцька.
Пологи приймав 15-річний син: у Луцьку з перинатального виписали жінку, яка народила в бусі
Пологи приймав 15-річний син: у Луцьку з перинатального виписали жінку, яка народила в бусі
Пологи приймав 15-річний син: у Луцьку з перинатального виписали жінку, яка народила в бусі

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Теги: пологи в бусі, Луцьк, перинатальний
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Коментарі 1
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ото жахів надився 15річний малий по мамаша рожала, не кожен дорослий таке винесе.
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