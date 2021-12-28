Де у Луцьку не буде світла завтра, 5 січня





Про це повідомляє пресслужба Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



09:00-15:00:



вул. П Гірка (частково)

вул. Б Хмельницького (частково)

вул. Л Українки (частково)



10:00-16:00:



Вул. Наливайка (частково)

Вул. Індустріальна (частково)



13:30-17:00:



вул. Д Народів 13,15

вул. Станіславського, 50

вул. М.Вовчка 25-29, 44-48

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у середу, 5 січня, у Луцьку тимчасово не буде світла.Про це повідомляє пресслужба Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:09:00-15:00:вул. П Гірка (частково)вул. Б Хмельницького (частково)вул. Л Українки (частково)10:00-16:00:Вул. Наливайка (частково)Вул. Індустріальна (частково)13:30-17:00:вул. Д Народів 13,15вул. Станіславського, 50вул. М.Вовчка 25-29, 44-48

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