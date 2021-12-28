Де у Луцьку не буде світла завтра, 5 січня
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у середу, 5 січня, у Луцьку тимчасово не буде світла.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
09:00-15:00:
вул. П Гірка (частково)
вул. Б Хмельницького (частково)
вул. Л Українки (частково)
10:00-16:00:
Вул. Наливайка (частково)
Вул. Індустріальна (частково)
13:30-17:00:
вул. Д Народів 13,15
вул. Станіславського, 50
вул. М.Вовчка 25-29, 44-48
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Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
09:00-15:00:
вул. П Гірка (частково)
вул. Б Хмельницького (частково)
вул. Л Українки (частково)
10:00-16:00:
Вул. Наливайка (частково)
Вул. Індустріальна (частково)
13:30-17:00:
вул. Д Народів 13,15
вул. Станіславського, 50
вул. М.Вовчка 25-29, 44-48
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