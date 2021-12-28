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Де у Луцьку не буде світла завтра, 5 січня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 5 січня
У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у середу, 5 січня, у Луцьку тимчасово не буде світла.

Про це повідомляє пресслужба Луцькради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

09:00-15:00:

вул. П Гірка (частково)
вул. Б Хмельницького (частково)
вул. Л Українки (частково)

10:00-16:00:

Вул. Наливайка (частково)
Вул. Індустріальна (частково)

13:30-17:00:

вул. Д Народів 13,15
вул. Станіславського, 50
вул. М.Вовчка 25-29, 44-48

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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