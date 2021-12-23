Від грипу провакцинувалися дві тисячі жителів Волині





Про це повідомляє



З її слів, циркуляції вірусів грипу в області цієї зими ще не фіксували.



76 % усіх вакцинованих проти грипу волинян – особи із груп ризику:



1000 - медичний персонал;

100 – це діти віком від 6 місяців до 5 років,

400 – люди з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років.

Ще 500 волинян, які не входять до груп ризику, вакцинувалися з власної ініціативи.



Загалом з початку епідемічного сезону на ГРВІ, в тому числі коронавірусну інфекцію, перехворіло 87 тисяч волинян — це понад 8 % населення області, – зазначила епідеміологиня. Додає: 57 % від усіх хворих — діти віком до 17 років. 3 % від загальної кількості захворілих були госпіталізовані.



Як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, вакцини проти грипу можна вводити одночасно з вакцинами проти COVID-19 під час одного візиту у різні кінцівки або з будь-яким часовим проміжком. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною й ефективною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині з кінця вересня, від початку епідсезону захворюваності на грип та ГРВІ, провакцинувало дві тисячі волинян.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на слова лікарки-епідеміологині обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентини Хомутінкіної.З її слів, циркуляції вірусів грипу в області цієї зими ще не фіксували.76 % усіх вакцинованих проти грипу волинян – особи із груп ризику:1000 - медичний персонал;100 – це діти віком від 6 місяців до 5 років,400 – люди з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років.Ще 500 волинян, які не входять до груп ризику, вакцинувалися з власної ініціативи.Загалом з початку епідемічного сезону на ГРВІ, в тому числі коронавірусну інфекцію, перехворіло 87 тисяч волинян — це понад 8 % населення області, – зазначила епідеміологиня. Додає: 57 % від усіх хворих — діти віком до 17 років. 3 % від загальної кількості захворілих були госпіталізовані.Як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, вакцини проти грипу можна вводити одночасно з вакцинами проти COVID-19 під час одного візиту у різні кінцівки або з будь-яким часовим проміжком. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною й ефективною.

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