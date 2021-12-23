Від грипу провакцинувалися дві тисячі жителів Волині
Сьогодні, 21:35
На Волині з кінця вересня, від початку епідсезону захворюваності на грип та ГРВІ, провакцинувало дві тисячі волинян.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова лікарки-епідеміологині обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентини Хомутінкіної.
З її слів, циркуляції вірусів грипу в області цієї зими ще не фіксували.
76 % усіх вакцинованих проти грипу волинян – особи із груп ризику:
1000 - медичний персонал;
100 – це діти віком від 6 місяців до 5 років,
400 – люди з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років.
Ще 500 волинян, які не входять до груп ризику, вакцинувалися з власної ініціативи.
Загалом з початку епідемічного сезону на ГРВІ, в тому числі коронавірусну інфекцію, перехворіло 87 тисяч волинян — це понад 8 % населення області, – зазначила епідеміологиня. Додає: 57 % від усіх хворих — діти віком до 17 років. 3 % від загальної кількості захворілих були госпіталізовані.
Як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, вакцини проти грипу можна вводити одночасно з вакцинами проти COVID-19 під час одного візиту у різні кінцівки або з будь-яким часовим проміжком. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною й ефективною.
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Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова лікарки-епідеміологині обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентини Хомутінкіної.
З її слів, циркуляції вірусів грипу в області цієї зими ще не фіксували.
76 % усіх вакцинованих проти грипу волинян – особи із груп ризику:
1000 - медичний персонал;
100 – це діти віком від 6 місяців до 5 років,
400 – люди з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років.
Ще 500 волинян, які не входять до груп ризику, вакцинувалися з власної ініціативи.
Загалом з початку епідемічного сезону на ГРВІ, в тому числі коронавірусну інфекцію, перехворіло 87 тисяч волинян — це понад 8 % населення області, – зазначила епідеміологиня. Додає: 57 % від усіх хворих — діти віком до 17 років. 3 % від загальної кількості захворілих були госпіталізовані.
Як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, вакцини проти грипу можна вводити одночасно з вакцинами проти COVID-19 під час одного візиту у різні кінцівки або з будь-яким часовим проміжком. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною й ефективною.
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