Записатися на бустерну дозу щеплення можна в режимі онлайн
Сьогодні, 23:35
В Україні відкрили онлайн-запис на бустерну дозу щеплення від COVID-19 через медичну електронну систему Helsi.me.
Запис доступний для українців, старших 60 років, у яких з моменту другої дози від щеплення пройшло 6 місяців. А також для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу, - повідомляє Суспільне.
Як повідомляє Helsi.me, потрібно перейти за посиланням та обрати зручний пункт, забронювати день, час і записатися. Для бустерної дози використовують Moderna або Pfizer за затвердженими Міністерством охорони здоров’я схемами:
перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer, перші дві дози AstraZeneca + бустер Moderna або Pfizer, перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer, перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer
Усі дані про ревакцинальну дозу будуть збережені у додатку Helsi.
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Запис доступний для українців, старших 60 років, у яких з моменту другої дози від щеплення пройшло 6 місяців. А також для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу, - повідомляє Суспільне.
Як повідомляє Helsi.me, потрібно перейти за посиланням та обрати зручний пункт, забронювати день, час і записатися. Для бустерної дози використовують Moderna або Pfizer за затвердженими Міністерством охорони здоров’я схемами:
перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer, перші дві дози AstraZeneca + бустер Moderna або Pfizer, перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer, перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer
Усі дані про ревакцинальну дозу будуть збережені у додатку Helsi.
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