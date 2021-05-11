На Волині повісився чоловік
Сьогодні, 19:20
У Володимирі вчинив самогубство 33-річний чоловік.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася 3 січня вночі. Чоловіка знайшли повішеним у власному будинку.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці зазначили, що вчора до поліції надійшло повідомлення, що за місцем проживання скоїв самогубство 33-річний місцевий мешканець. Слідів насилля не виявили, тіло скерували на судово-медичну експертизу.
Відомості належним чином задокументовано.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася 3 січня вночі. Чоловіка знайшли повішеним у власному будинку.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці зазначили, що вчора до поліції надійшло повідомлення, що за місцем проживання скоїв самогубство 33-річний місцевий мешканець. Слідів насилля не виявили, тіло скерували на судово-медичну експертизу.
Відомості належним чином задокументовано.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині повісився чоловік
Сьогодні, 19:20
Де у Луцьку не буде світла завтра, 5 січня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку вручили дитячі коляски батькам, чиї діти народилися першими у новорічну ніч. ФОТО
Сьогодні, 18:32
Пологи приймав 15-річний син: у Луцьку з перинатального виписали жінку, яка народила в бусі
Сьогодні, 18:02
Пішов із життя заслужений артист України, який понад 30 років віддав волинській сцені
Сьогодні, 17:45
Медіа