На Волині повісився чоловік





Про це Інформаційному агентству



Трагедія трапилася 3 січня вночі. Чоловіка знайшли повішеним у власному будинку.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.



Правоохоронці зазначили, що вчора до поліції надійшло повідомлення, що за місцем проживання скоїв самогубство 33-річний місцевий мешканець. Слідів насилля не виявили, тіло скерували на судово-медичну експертизу.



Відомості належним чином задокументовано.

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