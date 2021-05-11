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На Волині повісився чоловік

На Волині повісився чоловік
У Володимирі вчинив самогубство 33-річний чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася 3 січня вночі. Чоловіка знайшли повішеним у власному будинку.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці зазначили, що вчора до поліції надійшло повідомлення, що за місцем проживання скоїв самогубство 33-річний місцевий мешканець. Слідів насилля не виявили, тіло скерували на судово-медичну експертизу.

Відомості належним чином задокументовано.

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Теги: самогубство, волинянин
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