«Дія» повідомлятиме про зміну та перевірку кредитної історії





Це може бути важливо для відстеження, чи оформлюють шахраї на вас якийсь кредит. Про це повідомляє

Так, якщо перевіряється ваша кредитна історія, або відкритий рахунок у банку, у «Дії» з'явиться push-сповіщення — це короткі повідомлення, які ресурс надсилає своїм користувачам.



Ця послуга увімкнена у налаштуваннях мобільного застосунку «Дія» за замовчуванням.



Чому це важливо?



Як зазначають у Мінцифрі, перевірка кредитної історії — це обов’язковий крок при оформленні кредиту. Тобто, якщо ви отримаєте таке сповіщення, це може означати, що хтось намагається взяти на вас кредит.



Якщо хтось перевіряє вашу кредитну історію або на вас взяли новий кредит, який ви не відкривали, то можна буде одразу із застосунку перейти за посиланням, щоб з’ясувати деталі та подати скаргу.



Михайло Федоров наголосив, що «Дія» не взаємодіє з мікрокредитними фінансовими установами, а при взаємодії з банками необхідно мати електронний підпис.



Цю послугу Мінцифри впроваджує разом з Українським бюро кредитних історій — установою, яка займається збором, зберіганням, обробкою та наданням кредитних історій.

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Так, якщо перевіряється ваша кредитна історія, або відкритий рахунок у банку, у «Дії» з'явиться push-сповіщення — це короткі повідомлення, які ресурс надсилає своїм користувачам.Ця послуга увімкнена у налаштуваннях мобільного застосунку «Дія» за замовчуванням.Як зазначають у Мінцифрі, перевірка кредитної історії — це обов’язковий крок при оформленні кредиту. Тобто, якщо ви отримаєте таке сповіщення, це може означати, що хтось намагається взяти на вас кредит.Якщо хтось перевіряє вашу кредитну історію або на вас взяли новий кредит, який ви не відкривали, то можна буде одразу із застосунку перейти за посиланням, щоб з’ясувати деталі та подати скаргу.Михайло Федоров наголосив, що «Дія» не взаємодіє з мікрокредитними фінансовими установами, а при взаємодії з банками необхідно мати електронний підпис.Цю послугу Мінцифри впроваджує разом з Українським бюро кредитних історій — установою, яка займається збором, зберіганням, обробкою та наданням кредитних історій.

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