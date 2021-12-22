У селі на Волині закривають амбулаторію через звільнення лікарки. ВІДЕО





Про це повідомляє Тетяну Оніщук.



З її слів, частина жителів села уклала договори з сімейними лікарями Колківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, інші – з сімейними лікарями з Луцька та Маневич.



"Заключили ми декларації з сімейним лікарем колківським – гроші йдуть на Колки, заключили з маневицьким – гроші йдуть на Маневичі. Мені теж треба лікар, але я в цьому питанні нічого не можу зробити. Буде в нас сімейний лікар, всі проблеми відпадуть", – говорить староста села Чорниж.



Аби обговорити проблему, жителі Чорнижа зібралися 4 січня в центрі села на збори. Люди просили повернути сімейного лікаря в амбулаторію.



"Місцева лікарка з амбулаторії звільнилася та виїхала до Маневич", – розповіла жителька Чорнижа Валентина Гриценя. Жінка говорить: людей покинули напризволяще, селяни опинилися без медичної допомоги.



"Тепер, аби отримати якісну меддопомогу, люди змушені їхати за межі села, проте такі витрати не завжди по кишені", – зазначила місцева жителька Світлана Демчук.



"Півтора місяця дитині і не маємо куди звернутися. Зараз прививки робити, то треба їхати в Колки чи Луцьк, машину наймати, гроші платити", – каже волинянка.



"Окрім села Чорниж, в амбулаторії обслуговували жителів сіл Гораймівка та Майдан-Липненський", – повідомила медсестра Тетяна Демчук. Каже: з квітня минулого року в закладі працює одна.



"І перев’язки і шви знімаю, і патроную жінок після пологів. В амбулаторії працював сімейний лікар, фельдшер, я медсестрою, акушерка, дві молодших медсестри, шофер, два кочегари, лаборант", – говорить медсестра сімейної медицини.



Медзаклад у селі поки не працює, приміщення опалюють обігрівачем. Нині амбулаторію перейменували на "пункт тимчасового базування".



"Для того, аби амбулаторія в селі Чорниж запрацювала, треба повернути в заклад сімейного лікаря. Як заохотити лікарів працювати в сільській амбулаторії – невідомо", – зазначив керівник Колківського центру первинної медико-санітарної допомоги Яків Смокович.



З його слів, за останній рік Колківського центру первинної медико-санітарної допомоги звільнилося двоє сімейних лікарів та одна сімейна лікарка з Чорнизької амбулаторії.



"Вона (сімейна лікарка з села Чорниж – ред.) набрала декларації більше двох тисяч і залишила. Пішла працювати в Маневицький центр первинної медико-санітарної допомоги. Наші лікарі набрали ліміт. Чорнижці не йшли сюди укладати, уклали тільки 204 особи. Лікаря немає там на даний час, без лікаря існувати не може, бо це є вимога НСЗУ", – розповів Яків Смокович.



Як додала староста села Чорниж Тетяна Оніщук, з лікаркою, яка працювала в місцевій амбулаторії раніше, будуть проводити перемовини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Чорниж на Волині не працює амбулаторія. З медзакладу звільнилася сімейна лікарка, без якої, згідно з медреформою, заклад втрачає фінансування та перестає функціонувати.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на старосту селаЗ її слів, частина жителів села уклала договори з сімейними лікарями Колківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, інші – з сімейними лікарями з Луцька та Маневич."Заключили ми декларації з сімейним лікарем колківським – гроші йдуть на Колки, заключили з маневицьким – гроші йдуть на Маневичі. Мені теж треба лікар, але я в цьому питанні нічого не можу зробити. Буде в нас сімейний лікар, всі проблеми відпадуть", – говорить староста села Чорниж.Аби обговорити проблему, жителі Чорнижа зібралися 4 січня в центрі села на збори. Люди просили повернути сімейного лікаря в амбулаторію."Місцева лікарка з амбулаторії звільнилася та виїхала до Маневич", – розповіла жителька Чорнижа. Жінка говорить: людей покинули напризволяще, селяни опинилися без медичної допомоги."Тепер, аби отримати якісну меддопомогу, люди змушені їхати за межі села, проте такі витрати не завжди по кишені", – зазначила місцева жителька Світлана Демчук."Півтора місяця дитині і не маємо куди звернутися. Зараз прививки робити, то треба їхати в Колки чи Луцьк, машину наймати, гроші платити", – каже волинянка."Окрім села Чорниж, в амбулаторії обслуговували жителів сіл Гораймівка та Майдан-Липненський", – повідомила медсестра Тетяна Демчук. Каже: з квітня минулого року в закладі працює одна."І перев’язки і шви знімаю, і патроную жінок після пологів. В амбулаторії працював сімейний лікар, фельдшер, я медсестрою, акушерка, дві молодших медсестри, шофер, два кочегари, лаборант", – говорить медсестра сімейної медицини.Медзаклад у селі поки не працює, приміщення опалюють обігрівачем. Нині амбулаторію перейменували на "пункт тимчасового базування"."Для того, аби амбулаторія в селі Чорниж запрацювала, треба повернути в заклад сімейного лікаря. Як заохотити лікарів працювати в сільській амбулаторії – невідомо", – зазначив керівник Колківського центру первинної медико-санітарної допомогиЗ його слів, за останній рік Колківського центру первинної медико-санітарної допомоги звільнилося двоє сімейних лікарів та одна сімейна лікарка з Чорнизької амбулаторії."Вона (сімейна лікарка з села Чорниж – ред.) набрала декларації більше двох тисяч і залишила. Пішла працювати в Маневицький центр первинної медико-санітарної допомоги. Наші лікарі набрали ліміт. Чорнижці не йшли сюди укладати, уклали тільки 204 особи. Лікаря немає там на даний час, без лікаря існувати не може, бо це є вимога НСЗУ", – розповів Яків Смокович.Як додала староста села Чорниж Тетяна Оніщук, з лікаркою, яка працювала в місцевій амбулаторії раніше, будуть проводити перемовини.

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