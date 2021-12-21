Двоє молодиків побили 19-річного волинянина
Сьогодні, 22:14
На Волині, в місті Горохів двоє місцевих жителів побили 19-річного хлопця.
Про це повідомляє "Волинь-нова".
19-річний волинянин повідомив правоохоронцям, що 17-ти й 18-літній місцеві жителі опісля 20:00 години нанесли йому тілесні ушкодження. Заявник розповів, що йому довелося звернутися до медиків.
Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління ГУНП у Волинській області відомості про цю подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 2 ст 125 КК України.
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Про це повідомляє "Волинь-нова".
19-річний волинянин повідомив правоохоронцям, що 17-ти й 18-літній місцеві жителі опісля 20:00 години нанесли йому тілесні ушкодження. Заявник розповів, що йому довелося звернутися до медиків.
Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління ГУНП у Волинській області відомості про цю подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 2 ст 125 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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