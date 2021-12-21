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У волинському місті обладнали Wi-Fi-зони

У волинському місті обладнали Wi-Fi-зони
У центрі міста Горохів облаштували Wi-Fi-зони з безкоштовним швидкісним інтернетом.

Про це йдеться на сайті Горохівської міської ради.

Відтепер всі охочі можуть скористатися безкоштовним швидкісним інтернетом. Відкриті Wi-Fi точки розташовані у міському сквері (назва «Сквер») та на центральній площі (назва «Центр»).
У волинському місті обладнали Wi-Fi-зони

По всій Європі вже багато років триває практика розвинення мереж безкоштовного бездротового доступу до інтернет-мережі.

Горохівська міська рада щомісячно оплачуватиме інтернет відповідно до тарифів, а жителі та гості міста зможуть користуватися ним безкоштовно.

Wi-Fi-зони у місті обладнано за сприяння депутата Луцької районної ради Андрія Щерблюка.

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Теги: Горохів, Wi-Fi
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