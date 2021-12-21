У волинському місті обладнали Wi-Fi-зони





Про це йдеться на сайті Горохівської міської ради.



Відтепер всі охочі можуть скористатися безкоштовним швидкісним інтернетом. Відкриті Wi-Fi точки розташовані у міському сквері (назва «Сквер») та на центральній площі (назва «Центр»).



По всій Європі вже багато років триває практика розвинення мереж безкоштовного бездротового доступу до інтернет-мережі.



Горохівська міська рада щомісячно оплачуватиме інтернет відповідно до тарифів, а жителі та гості міста зможуть користуватися ним безкоштовно.



Wi-Fi-зони у місті обладнано за сприяння депутата Луцької районної ради Андрія Щерблюка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі міста Горохів облаштували Wi-Fi-зони з безкоштовним швидкісним інтернетом.Про це йдеться на сайті Горохівської міської ради.Відтепер всі охочі можуть скористатися безкоштовним швидкісним інтернетом. Відкриті Wi-Fi точки розташовані у міському сквері (назва «Сквер») та на центральній площі (назва «Центр»).По всій Європі вже багато років триває практика розвинення мереж безкоштовного бездротового доступу до інтернет-мережі.Горохівська міська рада щомісячно оплачуватиме інтернет відповідно до тарифів, а жителі та гості міста зможуть користуватися ним безкоштовно.Wi-Fi-зони у місті обладнано за сприяння депутата Луцької районної ради Андрія Щерблюка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію