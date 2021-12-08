Шукають донорів крові волинянину, який потрапив у ДТП поблизу Луцька

Молодий волинянин, який постраждав внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у селі Дачне, потребує донорів крові.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Роксолана Несторук.Донорської допомоги потребує Олексанлр Тетюрко, який потрапив у аварію в селі Дачне 27 грудня 2021 року.Здавати кров можуть чоловіки та жінки. Група крові не має значення, але при донації потрібно вказати, що кров для Тетюрко Олександра Петровича. Наразі постраждалий знаходиться в Волинській обласній клінічній лікарні.Кров здати можна у Волинській обласній станції переливання крові, що на проспекті Волі,47 у Луцьку. Години здачі з 9:00 до 13:00.Нагадаємо, 27 грудня у селі Дачне, на трасі Луцьк-Ківерці через сильну ожеледицю на автошляху