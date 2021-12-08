Шукають донорів крові волинянину, який потрапив у ДТП поблизу Луцька
Сьогодні, 22:42
Молодий волинянин, який постраждав внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у селі Дачне, потребує донорів крові.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Роксолана Несторук.
Донорської допомоги потребує Олексанлр Тетюрко, який потрапив у аварію в селі Дачне 27 грудня 2021 року.
Здавати кров можуть чоловіки та жінки. Група крові не має значення, але при донації потрібно вказати, що кров для Тетюрко Олександра Петровича. Наразі постраждалий знаходиться в Волинській обласній клінічній лікарні.
Кров здати можна у Волинській обласній станції переливання крові, що на проспекті Волі,47 у Луцьку. Години здачі з 9:00 до 13:00.
Нагадаємо, 27 грудня у селі Дачне, на трасі Луцьк-Ківерці через сильну ожеледицю на автошляху зіштовхнулися два автомобілі: легковик ВАЗ і мінівен. В ДТП травмувалися троє людей
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Роксолана Несторук.
Донорської допомоги потребує Олексанлр Тетюрко, який потрапив у аварію в селі Дачне 27 грудня 2021 року.
Здавати кров можуть чоловіки та жінки. Група крові не має значення, але при донації потрібно вказати, що кров для Тетюрко Олександра Петровича. Наразі постраждалий знаходиться в Волинській обласній клінічній лікарні.
Кров здати можна у Волинській обласній станції переливання крові, що на проспекті Волі,47 у Луцьку. Години здачі з 9:00 до 13:00.
Нагадаємо, 27 грудня у селі Дачне, на трасі Луцьк-Ківерці через сильну ожеледицю на автошляху зіштовхнулися два автомобілі: легковик ВАЗ і мінівен. В ДТП травмувалися троє людей
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