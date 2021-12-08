вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шукають донорів крові волинянину, який потрапив у ДТП поблизу Луцька

Шукають донорів крові волинянину, який потрапив у ДТП поблизу Луцька
Молодий волинянин, який постраждав внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у селі Дачне, потребує донорів крові.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Роксолана Несторук.

Донорської допомоги потребує Олексанлр Тетюрко, який потрапив у аварію в селі Дачне 27 грудня 2021 року.
Здавати кров можуть чоловіки та жінки. Група крові не має значення, але при донації потрібно вказати, що кров для Тетюрко Олександра Петровича. Наразі постраждалий знаходиться в Волинській обласній клінічній лікарні.

Кров здати можна у Волинській обласній станції переливання крові, що на проспекті Волі,47 у Луцьку. Години здачі з 9:00 до 13:00.

Нагадаємо, 27 грудня у селі Дачне, на трасі Луцьк-Ківерці через сильну ожеледицю на автошляху зіштовхнулися два автомобілі: легковик ВАЗ і мінівен. В ДТП травмувалися троє людей

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Записатися на бустерну дозу щеплення можна в режимі онлайн
Сьогодні, 23:35
У селі на Волині закривають амбулаторію через звільнення лікарки. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
Шукають донорів крові волинянину, який потрапив у ДТП поблизу Луцька
Сьогодні, 22:42
Двоє молодиків побили 19-річного волинянина
Сьогодні, 22:14
Від грипу провакцинувалися дві тисячі жителів Волині
Сьогодні, 21:35
Схожі новини
Маленький син учасника АТО бореться із важкою хворобою: потрібна допомога Маленький син учасника АТО бореться із важкою хворобою: потрібна допомога
08 грудень, 2021, 17:47
Маленька волинянка бореться із раком крові: потрібна допомога Маленька волинянка бореться із раком крові: потрібна допомога
08 грудень, 2021, 14:15
У Луцьку жінку паралізувало після коронавірусу: потрібна допомога У Луцьку жінку паралізувало після коронавірусу: потрібна допомога
29 листопад, 2021, 16:29
У Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі, яка заблукала У Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі, яка заблукала
29 листопад, 2021, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Записатися на бустерну дозу щеплення можна в режимі онлайн
Сьогодні, 23:35
 0
У селі на Волині закривають амбулаторію через звільнення лікарки. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
 0
Шукають донорів крові волинянину, який потрапив у ДТП поблизу Луцька
Сьогодні, 22:42
 0
Двоє молодиків побили 19-річного волинянина
Сьогодні, 22:14
 0
Від грипу провакцинувалися дві тисячі жителів Волині
Сьогодні, 21:35
 0
Медіа
відео
1/8