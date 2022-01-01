У Луцьку на хабарі у 1500 доларів викрили кіберполіцейського. ФОТО

Старшого інспектора відділу кіберполіції у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України викрили на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.За даними слідства, поліцейський вимагав 1500 доларів США від громадянки за непритягнення її до відповідальності за заняття незаконною діяльністю в інтернеті.Після одержання коштів його затримали у порядку статті 208 КПК України.Вирішують питання щодо повідомлення правоохоронцю про підозру та обрання йому запобіжного заходу.Інформують також, що заходи із викриття поліцейського здійснювали оперативні працівники та слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Львові.