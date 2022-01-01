Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

За добу 4 січня в Україні:◾️ зафіксували 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 210, серед медпрацівників – 112);◾️ 102 478 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 5 січня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 366 осіб;◾️ летальних випадків – 273;◾️ одужало – 8 439 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 682 659 осіб;◾️ одужало – 3 491 793 особи;◾️ летальних випадків – 96 709;◾️ проведено ПЛР-тестувань – 16 865 938.Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 748 324 людини, з них отримали першу дозу – 14 748 322 людини, отримали дві дози – 13 835 698 людей, отримали додаткову дозу – 4 756 людей, бустерну дозу – 7 556 людей. Загалом провели 28 596 332 щеплення.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1344;Вінницька область – 156;Волинська область – 25;Дніпропетровська область – 169;Донецька область – 126;Житомирська область – 71;Закарпатська область – 148;Запорізька область – 148;Івано-Франківська область – 130;Київська область – 199;Кіровоградська область – 49;Луганська область – 103;Львівська область – 210;Миколаївська область – 102;Одеська область – 209;Полтавська область – 273;Рівненська область – 104;Сумська область – 129;Тернопільська область – 85;Харківська область – 178;Херсонська область – 111;Хмельницька область – 169;Черкаська область – 157;Чернівецька область – 85;Чернігівська область – 91.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.