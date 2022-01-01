Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:18
За добу 4 січня в Україні:
◾️ зафіксували 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 210, серед медпрацівників – 112);
◾️ 102 478 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 5 січня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 366 осіб;
◾️ летальних випадків – 273;
◾️ одужало – 8 439 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 682 659 осіб;
◾️ одужало – 3 491 793 особи;
◾️ летальних випадків – 96 709;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 16 865 938.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 748 324 людини, з них отримали першу дозу – 14 748 322 людини, отримали дві дози – 13 835 698 людей, отримали додаткову дозу – 4 756 людей, бустерну дозу – 7 556 людей. Загалом провели 28 596 332 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1344;
Вінницька область – 156;
Волинська область – 25;
Дніпропетровська область – 169;
Донецька область – 126;
Житомирська область – 71;
Закарпатська область – 148;
Запорізька область – 148;
Івано-Франківська область – 130;
Київська область – 199;
Кіровоградська область – 49;
Луганська область – 103;
Львівська область – 210;
Миколаївська область – 102;
Одеська область – 209;
Полтавська область – 273;
Рівненська область – 104;
Сумська область – 129;
Тернопільська область – 85;
Харківська область – 178;
Херсонська область – 111;
Хмельницька область – 169;
Черкаська область – 157;
Чернівецька область – 85;
Чернігівська область – 91.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 210, серед медпрацівників – 112);
◾️ 102 478 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 5 січня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 366 осіб;
◾️ летальних випадків – 273;
◾️ одужало – 8 439 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 682 659 осіб;
◾️ одужало – 3 491 793 особи;
◾️ летальних випадків – 96 709;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 16 865 938.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 748 324 людини, з них отримали першу дозу – 14 748 322 людини, отримали дві дози – 13 835 698 людей, отримали додаткову дозу – 4 756 людей, бустерну дозу – 7 556 людей. Загалом провели 28 596 332 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1344;
Вінницька область – 156;
Волинська область – 25;
Дніпропетровська область – 169;
Донецька область – 126;
Житомирська область – 71;
Закарпатська область – 148;
Запорізька область – 148;
Івано-Франківська область – 130;
Київська область – 199;
Кіровоградська область – 49;
Луганська область – 103;
Львівська область – 210;
Миколаївська область – 102;
Одеська область – 209;
Полтавська область – 273;
Рівненська область – 104;
Сумська область – 129;
Тернопільська область – 85;
Харківська область – 178;
Херсонська область – 111;
Хмельницька область – 169;
Черкаська область – 157;
Чернівецька область – 85;
Чернігівська область – 91.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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