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Курс валют у Луцьку на 5 січня

Курс валют у Луцьку на 5 січня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на середу, 5 січня, такий: купівля – 27,32, продаж – 27,45.

Євро купують за 30,70, продають за 30,85.

Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,55, а купують за 6,68.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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