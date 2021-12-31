Курс валют у Луцьку на 5 січня
Сьогодні, 09:24
Курс долара в обмінниках Луцька станом на середу, 5 січня, такий: купівля – 27,32, продаж – 27,45.
Євро купують за 30,70, продають за 30,85.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,55, а купують за 6,68.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро купують за 30,70, продають за 30,85.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,55, а купують за 6,68.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 5 січня
Сьогодні, 09:24
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:18
Медіа