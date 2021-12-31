Коронавірус на Волині: за добу – 25 нових випадків, померли 5 людей
Сьогодні, 09:43
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 25 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1 дитина та 5 медпрацівників.
Про це повідомляюють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 90,
Летальних випадків (осіб) – 5, з них:
Луцький район – 2 випадки: Луцька ТГ та Цуманська ТГ по одному випадку;
Володимир-Волинський район – 1 випадок у Поромівській ТГ;
Ковельський район – 2 випадки: Дубівська ТГ та Ковельська ТГ по одному випадку.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 458,
методом ІФА (осіб) – 158.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 11 хворих:
Луцька ТГ – 7 хворих
Боратинська ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 1 хворий
Торчинська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 6 хворих:
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 2 хворих
Павлівська ТГ – 2 хворих
Поромівська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 3 хворих:
Любешівська ТГ – 2 хворих
Маневицька ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 5 хворих:
Ковельська ТГ – 4 хворих
Турійська ТГ – 1 хворий
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 103 953 (з них дітей – 7250 та медичних працівників –4446),
одужали ( осіб) – 100 328 (з них дітей – 6877 та медичних працівників –4276),
летальних випадків (осіб) –2195 (1 дитина та 34медпрацівники).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 409 461,
методом ІФА (осіб) –210 714.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 4 січня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2306 щеплень. Першою дозою щепили — 732 особи, другою дозою – 1569 осіб, додатковою дозою – 5 осіб, бустерною дозою – 0 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 324 561 людина, отримали дві дози – 295 060 людей, отримали додаткову дозу – 27 людей, бустерну дозу – 1 людина. Загалом провели 619 649 щеплень.
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Про це повідомляюють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 90,
Летальних випадків (осіб) – 5, з них:
Луцький район – 2 випадки: Луцька ТГ та Цуманська ТГ по одному випадку;
Володимир-Волинський район – 1 випадок у Поромівській ТГ;
Ковельський район – 2 випадки: Дубівська ТГ та Ковельська ТГ по одному випадку.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 458,
методом ІФА (осіб) – 158.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 11 хворих:
Луцька ТГ – 7 хворих
Боратинська ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 1 хворий
Торчинська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 6 хворих:
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 2 хворих
Павлівська ТГ – 2 хворих
Поромівська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 3 хворих:
Любешівська ТГ – 2 хворих
Маневицька ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 5 хворих:
Ковельська ТГ – 4 хворих
Турійська ТГ – 1 хворий
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 103 953 (з них дітей – 7250 та медичних працівників –4446),
одужали ( осіб) – 100 328 (з них дітей – 6877 та медичних працівників –4276),
летальних випадків (осіб) –2195 (1 дитина та 34медпрацівники).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 409 461,
методом ІФА (осіб) –210 714.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 4 січня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2306 щеплень. Першою дозою щепили — 732 особи, другою дозою – 1569 осіб, додатковою дозою – 5 осіб, бустерною дозою – 0 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 324 561 людина, отримали дві дози – 295 060 людей, отримали додаткову дозу – 27 людей, бустерну дозу – 1 людина. Загалом провели 619 649 щеплень.
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