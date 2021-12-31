Коронавірус на Волині: за добу – 25 нових випадків, померли 5 людей

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 25 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1 дитина та 5 медпрацівників.Про це повідомляюють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 90,Летальних випадків (осіб) – 5, з них:Луцький район – 2 випадки: Луцька ТГ та Цуманська ТГ по одному випадку;Володимир-Волинський район – 1 випадок у Поромівській ТГ;Ковельський район – 2 випадки: Дубівська ТГ та Ковельська ТГ по одному випадку.методом ПЛР (осіб) – 458,методом ІФА (осіб) – 158.Луцький район – 11 хворих:Луцька ТГ – 7 хворихБоратинська ТГ – 1 хворийПідгайцівська ТГ – 1 хворийТорчинська ТГ – 2 хворих– 6 хворих:Локачинська ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 2 хворихПавлівська ТГ – 2 хворихПоромівська ТГ – 1 хворий– 3 хворих:Любешівська ТГ – 2 хворихМаневицька ТГ – 1 хворий– 5 хворих:Ковельська ТГ – 4 хворихТурійська ТГ – 1 хворийзахворіли (осіб) – 103 953 (з них дітей – 7250 та медичних працівників –4446),одужали ( осіб) – 100 328 (з них дітей – 6877 та медичних працівників –4276),летальних випадків (осіб) –2195 (1 дитина та 34медпрацівники).методом ПЛР (осіб) – 409 461,методом ІФА (осіб) –210 714.За добу 4 січня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2306 щеплень. Першою дозою щепили — 732 особи, другою дозою – 1569 осіб, додатковою дозою – 5 осіб, бустерною дозою – 0 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 324 561 людина, отримали дві дози – 295 060 людей, отримали додаткову дозу – 27 людей, бустерну дозу – 1 людина. Загалом провели 619 649 щеплень.