У Луцьку чоловік тероризує сусідів. ВІДЕО





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“Це божевільня”, – каже зі сльозами на очах 82-річна жителька будинку. Пояснює: кожної ночі впродовж року її сусід стукає, кричить, погрожує, вмикає музику й робить все, аби мешканці цього будинку не спали.



В будинку 8 квартир, від витівок агресивного сусіда потерпають в кожній.



“Там хлопець, 33 роки – доросла людина. Вчора з 9 вчора почав: кричить, що машину спалить, всіх повбиває, спати не дасть”, – пояснює один із місцевих мешканців.



Сусід, кажуть, неадекватний і нібито має психічні розлади. Одного разу серед білого дня він повибивав вікна в будинку та погнув паркан.



Чоловік живе з батьками, однак ті на контакт з сусідами не йдуть – просто не відчиняють двері. Журналістам поспілкуватися з ними теж не вдалося.



До поліції жителі будинку зверталися не лише із заявами про шум після 23-ї, а й скаржилися на прямі погрози. Звернень – з десяток, реакції поки нема.



У поліції діляться: проблеми із неадекватними сусідами в Луцьку не поодинокі. Однак у кожному випадку у правохоронців алгоритм дій один.



“Правоохоронці повинні оформити адміністративний матеріал про порушення режиму тиші. Там накладається штраф. Він не значний. В цьому випадку поліція може лише проводити профілактичні бесіди, оформляти адмінпротоколи”, – пояснює речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук.



Однак, як показує досвід, часто штрафи (а це, до слова, від 80 до 260 гривень) залишаються несплаченими. І навіть якщо із дебошира стягнуть ту незначну суму, його сусідів від постійного шуму та погроз це навряд чи врятує.



Як діяти в таких ситуаціях і знайти вплив на проблемних сусідів – розповідає правник Олег Огородник.



“Якщо поліція не може допомогти (бо вона дещо обмежена в цих діях, вона не може його ізолювати), потрібно залучити управління охорони здоров’я. Аби це управління ініціювало питання в судовому порядку про госпіталізацію ймовірно хворого чоловіка чи жінки”, – каже юрист.



Звертатися варто із доказами. Наприклад, зафільмувати на телефон дивакуваті витівки неадекватного сусіда. І лише тоді суд може зобов’язати його пройти обстеження, а згодом і лікування, якщо його визнають хворим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці одного із луцьких будинків вже рік не сплять через сусіда. Люди стверджують: чоловік тримає у страху цілий будинок, а вплинути на нього не можуть навіть численні звернення в поліцію.Про це пише 12 канал “Це божевільня”, – каже зі сльозами на очах 82-річна жителька будинку. Пояснює: кожної ночі впродовж року її сусід стукає, кричить, погрожує, вмикає музику й робить все, аби мешканці цього будинку не спали.В будинку 8 квартир, від витівок агресивного сусіда потерпають в кожній.“Там хлопець, 33 роки – доросла людина. Вчора з 9 вчора почав: кричить, що машину спалить, всіх повбиває, спати не дасть”, – пояснює один із місцевих мешканців.Сусід, кажуть, неадекватний і нібито має психічні розлади. Одного разу серед білого дня він повибивав вікна в будинку та погнув паркан.Чоловік живе з батьками, однак ті на контакт з сусідами не йдуть – просто не відчиняють двері. Журналістам поспілкуватися з ними теж не вдалося.До поліції жителі будинку зверталися не лише із заявами про шум після 23-ї, а й скаржилися на прямі погрози. Звернень – з десяток, реакції поки нема.У поліції діляться: проблеми із неадекватними сусідами в Луцьку не поодинокі. Однак у кожному випадку у правохоронців алгоритм дій один.“Правоохоронці повинні оформити адміністративний матеріал про порушення режиму тиші. Там накладається штраф. Він не значний. В цьому випадку поліція може лише проводити профілактичні бесіди, оформляти адмінпротоколи”, – пояснює речниця ГУНП у Волинській областіОднак, як показує досвід, часто штрафи (а це, до слова, від 80 до 260 гривень) залишаються несплаченими. І навіть якщо із дебошира стягнуть ту незначну суму, його сусідів від постійного шуму та погроз це навряд чи врятує.Як діяти в таких ситуаціях і знайти вплив на проблемних сусідів – розповідає правник“Якщо поліція не може допомогти (бо вона дещо обмежена в цих діях, вона не може його ізолювати), потрібно залучити управління охорони здоров’я. Аби це управління ініціювало питання в судовому порядку про госпіталізацію ймовірно хворого чоловіка чи жінки”, – каже юрист.Звертатися варто із доказами. Наприклад, зафільмувати на телефон дивакуваті витівки неадекватного сусіда. І лише тоді суд може зобов’язати його пройти обстеження, а згодом і лікування, якщо його визнають хворим.

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