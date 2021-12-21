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У Луцьку чоловік тероризує сусідів. ВІДЕО

У Луцьку чоловік тероризує сусідів. ВІДЕО
Мешканці одного із луцьких будинків вже рік не сплять через сусіда. Люди стверджують: чоловік тримає у страху цілий будинок, а вплинути на нього не можуть навіть численні звернення в поліцію.

Про це пише 12 канал.

“Це божевільня”, – каже зі сльозами на очах 82-річна жителька будинку. Пояснює: кожної ночі впродовж року її сусід стукає, кричить, погрожує, вмикає музику й робить все, аби мешканці цього будинку не спали.

В будинку 8 квартир, від витівок агресивного сусіда потерпають в кожній.

“Там хлопець, 33 роки – доросла людина. Вчора з 9 вчора почав: кричить, що машину спалить, всіх повбиває, спати не дасть”, – пояснює один із місцевих мешканців.

Сусід, кажуть, неадекватний і нібито має психічні розлади. Одного разу серед білого дня він повибивав вікна в будинку та погнув паркан.

Чоловік живе з батьками, однак ті на контакт з сусідами не йдуть – просто не відчиняють двері. Журналістам поспілкуватися з ними теж не вдалося.

До поліції жителі будинку зверталися не лише із заявами про шум після 23-ї, а й скаржилися на прямі погрози. Звернень – з десяток, реакції поки нема.

У поліції діляться: проблеми із неадекватними сусідами в Луцьку не поодинокі. Однак у кожному випадку у правохоронців алгоритм дій один.

“Правоохоронці повинні оформити адміністративний матеріал про порушення режиму тиші. Там накладається штраф. Він не значний. В цьому випадку поліція може лише проводити профілактичні бесіди, оформляти адмінпротоколи”, – пояснює речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук.

Однак, як показує досвід, часто штрафи (а це, до слова, від 80 до 260 гривень) залишаються несплаченими. І навіть якщо із дебошира стягнуть ту незначну суму, його сусідів від постійного шуму та погроз це навряд чи врятує.

Як діяти в таких ситуаціях і знайти вплив на проблемних сусідів – розповідає правник Олег Огородник.

“Якщо поліція не може допомогти (бо вона дещо обмежена в цих діях, вона не може його ізолювати), потрібно залучити управління охорони здоров’я. Аби це управління ініціювало питання в судовому порядку про госпіталізацію ймовірно хворого чоловіка чи жінки”, – каже юрист.

Звертатися варто із доказами. Наприклад, зафільмувати на телефон дивакуваті витівки неадекватного сусіда. І лише тоді суд може зобов’язати його пройти обстеження, а згодом і лікування, якщо його визнають хворим.

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Теги: Луцьк, сусід, поліція
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Коментарі 1
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У нас вся країна "божевільня",а тут якийсь один сусід.В кожному будинку їх десятки...
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