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Розібрав піч та виніс чавунну плиту: на Волині злодій обікрав будинок

Розібрав піч та виніс чавунну плиту: на Волині злодій обікрав будинок
4 січня у Ковельському районі раніше судимий 37-річний чоловік обікрав будинок у селі Битень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Правопорушник розібрав піч та виніс чавунну плиту і дверці до неї.

Того ж дня у Володимир-Волинському районі оперативники спільно з поліцейським офіцером громади викрили 46-річного жителя села Фалемичі у вчиненні крадіжки, поєднаної із проникненням.

Зловмисник викрав із будинку 32-річної волинянки речі повсякденного вжитку. Їх вилучили та повернули власниці.

Загалом, за добу поліцейські розкрили понад 10 крадіжок майна громадян.

За усіма фактами крадіжок відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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Теги: Волинь, крадіжки, поліція
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