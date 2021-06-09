На вулиці Лесі Українки вандали знищили ще кілька витинанок





Про це на своїй сторінці у фейсбук Катерина Теліпська.





"Люди, а чого вам не йметься? Це ж було зроблено чиїмись руками, з великою любов'ю, з бажанням прикрасити місто і принести вам радість, але і не без болю в пальцях і втоми очей. Ну невже наш всесвіт може бути лише таким? Сфотографувала лише один, а їх там ще декілька таких", - написала Теліпська.



Нагадаємо, вчора також невідомі особи



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька на вулиці Лесі Українки вандали знищили кілька святкових витинанок.Про це на своїй сторінці у фейсбук написала начальник управління туризму та промоції Луцької міської ради"Люди, а чого вам не йметься? Це ж було зроблено чиїмись руками, з великою любов'ю, з бажанням прикрасити місто і принести вам радість, але і не без болю в пальцях і втоми очей. Ну невже наш всесвіт може бути лише таким? Сфотографувала лише один, а їх там ще декілька таких", - написала Теліпська.Нагадаємо, вчора також невідомі особи порізали витинанки , які прикрашали центральні вулиці Луцька у рамках мистецького проєкту "Місто різдвяних янголів".

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