На вулиці Лесі Українки вандали знищили ще кілька витинанок
Сьогодні, 11:47
У центрі Луцька на вулиці Лесі Українки вандали знищили кілька святкових витинанок.
Про це на своїй сторінці у фейсбук написала начальник управління туризму та промоції Луцької міської ради Катерина Теліпська.
"Люди, а чого вам не йметься? Це ж було зроблено чиїмись руками, з великою любов'ю, з бажанням прикрасити місто і принести вам радість, але і не без болю в пальцях і втоми очей. Ну невже наш всесвіт може бути лише таким? Сфотографувала лише один, а їх там ще декілька таких", - написала Теліпська.
Нагадаємо, вчора також невідомі особи порізали витинанки, які прикрашали центральні вулиці Луцька у рамках мистецького проєкту "Місто різдвяних янголів".
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Про це на своїй сторінці у фейсбук написала начальник управління туризму та промоції Луцької міської ради Катерина Теліпська.
"Люди, а чого вам не йметься? Це ж було зроблено чиїмись руками, з великою любов'ю, з бажанням прикрасити місто і принести вам радість, але і не без болю в пальцях і втоми очей. Ну невже наш всесвіт може бути лише таким? Сфотографувала лише один, а їх там ще декілька таких", - написала Теліпська.
Нагадаємо, вчора також невідомі особи порізали витинанки, які прикрашали центральні вулиці Луцька у рамках мистецького проєкту "Місто різдвяних янголів".
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